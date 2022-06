Sessão da Tarde: ‘A Bússola de Ouro’ foi responsável por ‘Game of Thrones’ virar série de TV

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (24) o filme “A Bússola de Ouro″, lançado em 2007. O longa é estrelado por Nicole Kidman (”Moulin Rouge: Amor em Vermelho”), Daniel Craig (”007″) e Dakota Blue Richards (”Skins - Juventude à Flor da Pele”).

Baseado no livro de mesmo nome de Phillip Pulmann, o filme segue uma garota órfã chamada Lyra (Blue Richards), que é criada por seu tio Lorde Asriel (Craig). Quando ela descobre que crianças estão desaparecendo, resolve investigar - mas isso a leva para o outro lado do mundo, em uma jornada de descobertas sobre segredos do universo.

Confira três curiosidades sobre o filme “A Bússola de Ouro”, segundo o IMDb:

(Indiretamente) responsável pela criação da série ‘Game of Thrones’

O filme era uma grande aposta de adaptação para o cinema. A ideia era repetir a fórmula de sucesso que “Harry Potter”, “As Crônicas de Nárnia” e “O Senhor dos Anéis” tinham lançado em Hollywood. Contudo, o filme foi mal recebido pelo público - há quem aponte para boicote da Igreja Católica, por conta da temática. O desastre financeiro foi tão grande que o escrito George RR Martin já chegou a citar “A Bússola de Ouro” como uma das razões pelas quais ele não admitiu que “As Crônicas de Gelo e Fogo” fossem adaptados para o cinema. Ele só aceitou quando a HBO fez a proposta para a criação da série “Game of Thrones”.

A casa da mãe Joana

Embora Chris Weitz (”A Saga Crepúsculo: Lua Nova”) fosse o diretor do filme, o estúdio responsável não deu a ele a liberdade criativa necessária. O roteiro original tinha um ritmo bem mais lento, permitindo que o universo fosse melhor explorado. Contudo, a New Line Cinema resolveu acelerar a narrativa, reduzir o teor religioso e descartar diversos elementos presentes no livro - incluindo o final. O filme foi tão picotado que precisou realizar regravações. Weitz deixou a direção e foi substituído por Anand Tucker (”Casa Comigo”). Contudo, este também não soube lidar com a falta de liberdade e acabou sendo substituído pelo próprio Weitz, que finalizou asa gravações. Embora não tenha agradado o diretor - e nem ao autor dos livros - as performances dos atores foram elogiadas.

Disputa acirrada

O papel de Lyra Belacqua foi disputado por cerca de 10 mil garotas. No fim, quem venceu o acirrado casting foi a estudante Dakota Blue Richards, de Londres, que recebeu a bênção do autor dos livros Phillip Pulmann para dar vida à personagem.

