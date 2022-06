Sessão da Tarde: Figurino de ator de ‘O Auto da Compadecida’ chegava a pesar 8kg

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (23) o filme “O Auto da Compadecida″, lançado em 2000. O longa é estrelado por Matheus Nachtergaele (”Da Cor do Pecado”) e Selton Mello (”Nos Tempos do Imperador”).

Baseado na peça de mesmo nome de Ariano Suassuna, o longa conta a história de João Grilo (Nachtergaele) e Chicó (Mello), uma dupla que luta para sobreviver em meio às dificuldades do sertão nordestino. Suas ações em vida são julgadas no Tribunal das Almas por Jesus (Maurício Gonçalves), com interferências de Nossa Senhora, a Compadecida (Fernanda Montenegro).

Confira três curiosidades sobre o filme “O Auto da Compadecida”, segundo o portal Gshow:

Adaptação de minissérie

O filme é, na verdade, uma adaptação da minissérie de quatro capítulos, exibida pela TV Globo em 1999. Não houve muitas perdas, pois cada episódio tinha cerca de 40 minutos e o filme conta com 157 minutos.

Figurino pesado

Para interpretar o cangaceiro Severino, o ator Marco Nanini precisou vestir um figurino que chegava a pesar 8kg. Além disso, ele ainda precisava usar látex no rosto, peruca e olho de vidro. Haja força para carregar isso por horas de gravação...

Cidade (cenográfica) real

“O Auto da Compadecida” foi gravado na cidade de Cabaceiras, no sertão da Paraíba, na região de Campina Grande e a 180 km de João Pessoa. Para as filmagens, a cidade recebeu um “banho de loja”: as fachadas das casas foram adaptadas, cabos telefônicos precisaram ser disfarçados, postes foram trocados de lugar e até mesmo a igreja local recebeu uma nova pintura.

Top 10 de Melhor Filme

Sim, esse reconhecimento existe. A rede social e plataforma Letterboxd concentra fãs de cinema de todo o mundo, que avaliam filmes de todos os tipos. “O Auto da Compadecida” está entre os 10 filmes mais bem avaliados do site há anos, o que costuma confundir a comunidade internacional, que dificilmente encontra o longa para assistir. Atualmente, está na nona posição.

