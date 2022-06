Como alguns membros da família real estão vendo ‘The Crown’

Narrando os acontecimentos da família real britânica, com foco em parte da vida da Rainha Elizabeth II, desde seu casamento com Philip, duque de Edimburgo, em 1947, ‘The Crown’ está quase chegando ao início do século XXI. A sexta temporada, que estreia em novembro de 2022, está programada para iniciar no início dos anos 2000, cobrindo histórias sobre os jovens príncipes William e Harry.

Sabemos que ‘The Crown’ foi alvo de polêmica em 2020, depois que o então secretário de cultura do Reino Unido, Oliver Dowden, exigisse que a Netflix colocasse um “comunicado” no início de cada episódio da temporada quatro, esclarecendo que a série é uma obra de ficção.

Em setembro de 2019, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado deixando claro que a família real não tem nada a ver com a forma como seus membros são retratados que dizia: “A casa real não é cúmplice das interpretações feitas pelo programa”. Encontramos opiniões diversas.

Há rumores, divulgados em jornais britânicos, de que príncipe William não assiste à série, mas seu irmão, príncipe Harry, admitiu que a série “É vagamente baseada na verdade” ao The Late Late Show com James Corden. “Isso lhe dá uma ideia aproximada sobre o que esse estilo de vida, quais as pressões de colocar o dever e o serviço acima da família e tudo mais, o que pode vir disso”.

Arthur Chatto, sobrinho da Rainha, filho de Lady Sarah Chatto, filha da princesa Margaret, disse que não deixa a narrativa afetar como ele enxerga seus familiares e disse aos espectadores que lembrem que o programa é apenas uma interpretação dos fatos.

O irmão da princesa Diana, Conde Earl Spencer, expressou certa preocupação, pois alguns telespectadores consideram o programa como uma “lição de história”. “A preocupação para mim é que as pessoas vejam um programa como esse e esqueçam que é ficção”, disse ele a Alan Titchmarsh no Love Your Weekend.