Atriz de ‘The Crown’ diz ter tido medo em aceitar papel na nova temporada

O elenco da quinta temporada de ‘The Crown’ foi escalado com extremo cuidado. Sabemos que a série da Netflix muda o elenco a cada duas temporadas, para evitar que os atores usem artifícios para interpretar seus personagens na velhice. Por isso, sempre haverão novos rostos. Interpretando a Princesa Diana vamos assistir Elizabeth Debicki, substituir Emma Corrin na quinta e na sexta temporadas.

Debicki admitiu, em conversa com o The Mirror recentemente, que a perspectiva do papel a “aterrorizou” no bom sentido. “É um papel dos sonhos. Ela é um ser humano tão notável e ela realmente ainda vive no coração de tantas pessoas. Estou impressionada, aterrorizada e animada. Mal posso esperar para começar”, disse a atriz.

A atriz acrescentou que “É um verdadeiro privilégio e uma honra me juntar a esta série magistral, que me prendeu desde o primeiro episódio”. É de se esperar certo receio da atriz em trazer a princesa que é uma figura icônica em todo o mundo.

Enquanto isso, Debicki pode ser vista no filme recém-lançado de ação de Christopher Nolan, ‘Tenet’. Sobre sua experiência no filme, ela revela: “Devo admitir que, entrando nele, achei tudo completamente surreal e esmagador. Mas quando entrei no filme, tudo isso desapareceu porque senti muito claramente sobre o que é que você está lá para fazer”.

The Crown foi indicada ao Globo de Ouro 2021 seis vezes e é uma das séries de mais sucesso da Netflix. As temporadas 5 e 6 cobrirão os eventos da realeza britânica até os anos 2000, e estreiam respectivamente em novembro de 2022 e em 2023. As temporadas 1 e 2 também estão disponíveis em DVD e Blu-ray.