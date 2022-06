Após cinco meses, Jojo Todynho usa as redes sociais para reclamar do marido

Jojo Todynho e Lucas Souza estão cada vez mais próximos, mas, recentemente, a cantora resolveu desabafar e revelar alguns problemas no casamento, que está em seu quinto mês.

Na quarta-feira (22), Jojo Todynho usou as redes sociais para postar um vídeo reclamando do marido, o militar Lucas Souza. Por meio dos Stories, ela disse que os dois estão enfrentando alguns atritos e que Lucas é estressado.

“Casem, é ótimo. Falaram pra mim: casa, é tranquilo, aquela coisa toda. Seu marido vai chegar e você vai ter que fazer só um copo com whisky e gelo pra ele. Ai, meu sonho. Meu marido não toma whisky e só chega estressado”, afirmou Jojo.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Mas, ela não estava sozinha. No vídeo é possível ver Lucas Souza retrucando a reclamação da esposa: “Senti um deboche, senti uma ironia”, rebateu o militar.

Lucas aproveitou a interação com os fãs da cantora para revelar um segredo: “Agora eu entendi porque as pessoas falam: ‘Escolhe uma mulher calma, que tenha paciência com você’. Agora entendi. Porque eu não quis escutar”, completou o oficial do exército.

LEIA TAMBÉM: Protagonista de Mar do Sertão fala sobre o clima nos bastidores da novela

Vale destacar que tudo não passou de uma brincadeira do casal, que é sempre alvo de boatos sobre separação. Atualmente, Lucas está morando no Rio de Janeiro e os dois estão super bem.

Jojo leva bronca

Depois que foi eliminada da “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho não abandonou a vida saudável e, nesta semana, sua personal exibiu um vídeo onde a famosa estava fazendo agachamento. No entanto, no vídeo postado pela profissional, é possível ver que a cantora levou uma baita bronca quando Lucas Souza resolveu “ajudar no treino”.

Jojo Todynho leva bronca de personal (Reprodução/Instagram)

No vídeo, o marido da funkeira aparece e senta atrás da esposa, enquanto Jojo faz agachamentos, deixando a personal brava: “Lucas, você vem pra cá atrapalhar o treino dela? Olha só, trino assim não vai render é a última vez que vai com o Lucas”, disse a professora.

Porém, na legenda, a personal de Jojo Todynho escreveu: “Com o incentivo certo, a gente rende muito mais nos treinos né? Qual o seu maior incentivo para treinar hoje em dia?”, escreveu ela .

LEIA TAMBÉM: Produtora revela detalhes sobre as refeições servidas no remake de ‘Pantanal’