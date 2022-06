Este foi o presente generoso que a Rainha deu a William de aniversário

Nesta terça-feira, 21, o príncipe William comemora 40 anos de idade e a Rainha Elizabeth II ofereceu um presente bastante generoso ao neto, que é o primogênito de Lady Di e do príncipe Charles. Tal presente envolve também a esposa de William, Kate Middleton.

Segundo o Daily Mirror, a Rainha teria dado permissão para o duque e a duquesa de Cambridge realizarem uma festa conjunta de 40 anos em uma de suas residências reais. William recebeu autorização para fazer a festa na casa de sua avó no Castelo de Windsor ou em Sandringham Estate no final deste verão, ou seja, até o final de setembro.

No Instagram, o Palácio de Buckingham divulgou três fotos do príncipe William e a legenda continha a seguinte descrição: “Feliz 40º aniversário para o Duque de Cambridge! Príncipe William Arthur Philip Louis é o filho mais velho do Príncipe de Gales e Diana, Princesa de Gales. Ele nasceu às 21h03, em 21 de junho de 1982, no Hospital St Mary, Paddington, Londres. Um boletim, colocado nos portões do Palácio de Buckingham, anunciava que ele pesava 3,3 kg”.

Kate Middleton foi incluída nas comemorações depois que seus planos de comemoração dos 40 anos, que ela completou em janeiro deste ano, foram cancelados devido ao aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido.

Nenhum detalhe adicional foi relatado, mas entende-se que a rainha, de 96 anos, decidirá se comparecerá no dia da festa devido a seus problemas de mobilidade que a impediram de participar recentemente de compromissos.

Sabemos que os membros da realeza têm uma forma particular de comemorar seus aniversários em datas emblemáticas. Uma dessas festas luxuosas foi a festa Dança das Décadas no Castelo de Windsor, em junho de 2000, para comemorar o 40º aniversário do príncipe Andrew, o 50º da princesa Anne, o 70º da princesa Margaret e o 18º do príncipe William.