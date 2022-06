Kate Middleton usa vestido inspirado em look de Lady Di

Kate Middleton, em mais uma aparição pública, estava usando um look inspirado em sua falecida sogra, Lady Di. Usando um vestido branco com bolinhas no Royal Ascot, que ocorreu na semana passada, Kate lembrou um look muito parecido usado por Lady Di em 1986, durante uma corrida de cavalos no Epsom Derby.

Além disso, Kate usava também um par de brincos de pérola South-Sea, que eram de Diana. Ela apareceu no Royal Ascot pela primeira vez ao lado do marido, o príncipe William, participando do cortejo de carruagens na icônica corrida de cavalos na sexta-feira passada, 17.

O vestido de bolinhas de Kate foi criado por Alessandra Rich, um novo estilista favorito da Duquesa, e foi acompanhado por um chapéu com detalhes florais na parte superior de Sally-Ann Provan.

As bolinhas têm sido uma tendência para Kate nos últimos meses, pois ela usou o padrão para a missa de Ação de Graças do Príncipe Philip, em março, e novamente para uma celebração do Jubileu de Platina no início deste mês.

Os brincos de pérola de Diana usados por Kate foram usados pela princesa diversas vezes em vida, principalmente durante a década de 1990. Uma das aparições mais icônicas dos brincos foi quando Diana esteve em uma apresentação do English National Ballet Gala em Budapeste em 1992, onde ela combinou os brincos com a tiara Spencer.

Já o look de bolinhas de Diana foi usado em 1986 e foi assinado pelo designer Victor Edelstein. Seu chapéu pontilhado foi de Frederick Fox.