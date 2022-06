Saiba a verdade sobre a mudança de Kate e William para mais perto da Rainha

Kate Middleton e o príncipe William estão oficialmente mudando de residência. O casal está se preparando para mudar para uma residência chamada Adelaide Cottage, que fica próxima ao Castelo de Windsor, que é a atual residência da Rainha Elizabeth II.

De acordo com o The Independent, o príncipe William, Kate e os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis, ainda manterão sua residência atual no Palácio de Kensington até o final do verão no hemisfério norte, ou seja, até meados de setembro.

Além disso, ainda de acordo com a imprensa britânica, George e Charlotte deixarão sua atual escola preparatória, Thomas’s Battersea, e se matricularão em uma escola perto de Windsor.

A residência de campo dos Cambridges, em Anmer Hall, em Norfolk, ainda será mantida. “Com o tempo, a família se mudará para o Castelo de Windsor porque o príncipe de Gales não planeja estar lá tanto quanto a Rainha quando se tornar Rei”, relata o The Independent.

“A realidade é que eles estão bastante confinados no que podem fazer em Londres”, disse uma fonte ao The Sunday Times. “As crianças não podem entrar no parque e chutar uma bola de futebol com os amigos. O plano deles é estar lá pelos próximos 10 a 15 anos e depois se mudar para Anmer, que é tão especial para eles”.

Tudo indica que esta será a última mudança dos Cambridge antes de William se tornar rei. “Há uma sensação de que o futuro está se acelerando em direção a ele, que é tingido de profunda tristeza, embora ele nunca o diga publicamente, por causa da implicação de que sua avó não estaria mais por perto, das pressões adicionais sobre seu pai e sua família. estar sob ainda mais escrutínio”, disse um assessor próximo ao The Sunday Times.

O The Sun relata que Adelaide Cottage, a residência que foi recentemente reformada, é considerada a primeira escolha de residência da família ao se mudar para Windsor. E, além de estar mais perto da Rainha, que agora mora no Castelo de Windsor em tempo integral, os pais de Kate, Michael e Carole Middleton, estão a apenas 45 minutos de carro nas proximidades de Bucklebury, tornando a mudança ainda mais compreensível.