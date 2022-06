Bruno Fagundes diz que Renan vai ficar mais assustador em ‘Cara e Coragem’

Aos 33 anos, Bruno Fagundes interpreta Renan, um dos papéis mais difíceis e complexos de sua carreira na TV Globo. Presente na novela “Cara e Coragem”, o personagem vai contra muitos princípios do ator, mas acaba cumprindo sua função social.

“Graças a Deus eu não sou o Renan. Fiz terapia, recebi muito amor, cresci assim e estou criando esse personagem com um distanciamento saudável. Junto com o público, me coloco como um aliado para combater o assédio”, disse o filho do ator veterano Antonio Fagundes.

Segundo Bruno, Renan cumpre seu papel didático: “Agora já vejo que as pessoas estão diagnosticando essas armadilhas das relações muito mais rápido do que há alguns anos”, aponta o artista, que na trama namora a personagem da atriz Vitoria Bohn.

Lou (Vitoria Bohn) é vítima de relacionamento abusivo em "Cara e Coragem" (Divulgação/Globo)

Na novela escrita por Claudia Souto, Lou (Vitória Bohn) sofre assédio moral de Renan, que é seu namorado e também coreógrafo de dança. Além de exigir muito e pesar a mão, ele é muito ciumento e, de um jeito discreto, onde se faz de vítima, ele acaba agredindo e tentando dominar Lou, que vai se mostrar cada vez mais insegura e amedrontada.

Bruno Fagundes também revelou que as cenas entre Lou e Renan vão ficar mais fortes ao longo dos capítulos de “Cara e Coragem”. Segundo ele, as cenas que foram ao ar são apenas 5% de tudo que ainda está por vir.

Renan (Bruno Faundes) e Lou (Vitoria Bohn) são namorados em "Cara e Coragem" (Reprodução)

“A função dramatúrgica é justamente causar sensações para que falemos sobre determinado assunto. Eu gravei coisas surreais e até me assusto quando leio o roteiro e vejo como esse tipo de pessoa opera”, conta o galã da Globo.

Para dar vida ao personagem da novela, Bruno chegou a falar com psiquiatras e psicanalistas: “Percebi que 99,9% das mulheres do meu universo já sofreram algum tipo de assédio, moral ou sexual”, conta.

