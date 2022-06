Pela primeira vez: Casal famoso pode entrar no reality show ‘A Fazenda’

A direção da Record TV segue em busca de um elenco de peso para a 14ª temporada do reality show “A Fazenda” e, mesmo sem querer, eles podem acabar colocando o primeiro casal famoso dentro do programa.

Segundo o perfil do Instagram Gossip do Dia, Jesus Luz e Aline Campos, que já foi chamada de Aline Riscado, estariam começando a se envolver romanticamente e, no último domingo (19), eles teriam sidos flagrados juntos em um show do cantor Mumuzinho, no Rio de Janeiro.

Além disso, os internautas notaram que os famosos, que são cotados para o reality show “A Fazenda 14″, publicaram fotos usando a mesma trilha.

Já, durante uma entrevista para o site Em OFF, Aline confirmou que estava próxima do DJ: " Quando ele terminou o seu último relacionamento, acabamos nos conectando de uma forma diferente e hoje estamos nos conhecendo melhor”, conta a atriz, que já esteve no elenco do humorístico “Vai Que Cola”.

Antes de Aline Campos, o DJ Jesus Luz namorou a cantora americana Madonna. Além dela, ele também esteve envolvido com a DJ Carol Ramiro. Já Aline está solteira desde o fim do namoro com Felipe Roque, há mais de três anos.

Previsto para estrear em setembro, o reality show “A Fazenda 14″ já conta com uma lista repleta de celebridades, como Deolane Bezerra, Arthur Picoli, Felipe Prior, Maíra Cardi, Inês Brasil, Rodrigo Mussi, Lívia Andrade, Naiara Azevedo, Gkay, Leo Dias, Anamara e Flávia Costa.

Para atrair os famosos, a direção do programa teria aprovado um cachê generoso. Segundo o site Observatório da TV, os famosos que toparem ficar confinados serão recompensados com um cachê que supera os R$ 150 mil. No entanto, caso o peão ou peoa decida deixar o programa o cachê e os prêmios já recebidos será cortado imediatamente.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

