Beyoncé divulga ‘Break My Soul’, primeira música de seu próximo álbum, ‘Renaissance’

Capa do single 'Break My Soul', de Beyoncé (Foto: Reprodução/Instagram)

Beyoncé lançou nas plataformas de streaming, na madrugada desta terça-feira (21), a primeira música de seu próximo álbum. “Break My Soul” resgata o clima de pop dançante, com uma sonoridade que lembra os anos 2000.

Na divulgação da faixa, a cantora sinalizou o número seis, indicando que esta deve ser a sexta música do álbum “Renaissance”. Sem videoclipe, a canção conta com apenas um lyric video até o momento.

Embora Beyoncé siga realizando a divulgação misteriosa já típica, ela tem liberado mais detalhes que em seus dois últimos discos, “Beyoncé” e “Lemonade”, que foram entregues ao público com quase nada de informação prévia.

Ouça “Break My Soul”:

Novo álbum

“Renaissance” é o próximo projeto musical de Beyoncé. Com o subtítulo “Act I” - Ato 1, em tradução livre - a primeira parte desse projeto tem data de lançamento marcada para o dia 29 de julho.

Ainda não há uma exata confirmação se o anúncio feito é para um álbum, parte de um disco ou mesmo apenas um EP. Contudo, alguns fãs estão apontando para uma função de pré-save da Apple Music, com uma lista de 16 faixas no total, marcado na categoria pop - o que deixa mais provável que “Renaissance” seja realmente um álbum.

Embora esteja guardado a sete chaves até o lançamento, há quem já tenha escutado “Renaissance” pessoalmente: Edward Enninful, o editor-chefe da Vogue britânica.

“Instantaneamente, uma barreira de som me atinge. Vocais altos e batidas ferozes se combinam e, em uma fração de segundo, sou transportado de volta aos clubes da minha juventude. Eu quero me levantar e começar a dançar. É uma música que eu amo. Música que te faz subir, que te faz pensar em culturas e subculturas, em nosso povo passado e presente, música que vai unir muita gente na pista de dança, música que toca a alma. Como sempre com Beyoncé, é tudo sobre a intenção. Sento-me, depois da onda, absorvendo tudo”, disse.

