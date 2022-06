Talitha Morete recebe apoio de Manoel Soares após caso de racismo no ‘É de Casa’

O apresentador Manoel Soares saiu em defesa da colega Talitha Morete após o pedido de desculpas postado por ela nas redes sociais em referência ao caso de racismo no “É de Casa”, da TV Globo, no último sábado (11).

“Talita, acho que o mais importante é Dona Silene estar bem diante de toda essa repercussão. Em segundo lugar você não só entender, mas internalizar a compressão do fato garantindo que isso não se repetirá, nem com você, nem perto de você. Inúmeras vezes você e as outras colegas de apresentação me ajudaram a mapear e reduzir meu machismo estrutural, sou grato por isso, assim como deve existir em você agora uma gratidão por essas pessoas que muitas vezes de forma ácida apontam o rumo certo de comportamento racial”, escreveu nos comentários da publicação de Talitha.

Manoel continuou, reforçando a agressividade vista nas redes sociais: “Sei que a internet é agressiva às vezes. Já fui alvo. Nessas críticas tem dores quem vão além de além de você e quem vem antes de você. Meu desejo é que o resultado desse episódio seja pedagógico e construtivo não só para você, mas para o Brasil. Você é minha amiga e vamos estar juntos nas telas da vida buscando sempre nossa evolução diária como pessoas e comunicadores.”

Entenda o caso

Talitha Morete foi acusada de racismo nas redes sociais por ter pedido que uma convidada negra servisse cocadas para os demais participantes do programa.

Talitha contou que conheceu Silene - vendedora dos quitutes - quando estava fazendo as unhas em um salão de beleza. Decidiu, então, pedir que a mulher fosse ao matinal reproduzir a receita.

Atitude de Talitha Morete na TV motivou discussão sobre racismo Globo (Reprodução)

Quando as cocadas ficaram prontas, a apresentadora pegou a bandeja com os doces e a entregou para que Silene servisse todos que estavam no ambiente.

“Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa. Pode oferecer, por favor, que tá todo mundo querendo a sua cocada, tá Silene?”, disse Talitha Morete.

A mulher, então, se levantou e ofereceu a sobremesa para a apresentadora, que a abraçou.

Único apresentador negro do programa, Manoel Soares prontamente ficou em pé, pegou a bandeja das mãos da convidada e disse que ele mesmo iria oferecer a cocada aos presentes. “Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém.”

Ontem, Talitha publicou em seu feed do Instagram um pedido de desculpas, assumindo que erou. Confira:

