Sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma em hotel no interior de SP; entenda o caso

Henrique, da dupla com Juliano, deixou arma em hotel no interior de SP (Foto: Reprodução/Instagram)

O sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, deixou uma arma em um hotel em Americana, no interior de São Paulo, após se apresentar em uma festa da cidade. A pistola foi encontrada por funcionários, depois que a dupla deixou o local. No entanto, a assessoria do cantor diz que ele tinha a intenção de voltar, mas, como não conseguiu, “pediu para um policial retirá-la”.

Conforme reportagem do Splash, do UOL, os funcionários do hotel teriam sido contatados por um tenente-coronel de Goiás, que faz segurança para a dupla, que afirmou ter esquecido a arma. A equipe do hotel, então, acionou a polícia.

No entanto, em nota enviada à reportagem, a equipe do sertanejo disse que ele viajou para a cidade de Pedro Leopoldo (MG), com intenção de voltar para a Americana devido a um compromisso pessoal, e que tinha ciência de que a pistola estava no hotel.

“Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que [Henrique] estava hospedado. Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para portá-la, evitando extravio”, disse a assessoria.

O texto garantiu, ainda, que a arma não foi apreendida, como chegou a ser divulgado. “Vale lembrar que um membro de sua equipe ainda estava hospedado, mesmo assim o cantor preferiu que a arma fosse retirada por uma pessoa capacitada”, ressaltou o texto.

A assessoria do cantor ainda esclareceu que ele “é competidor em algumas modalidades de tiro”. “Portanto, sempre que possível, dedica um tempo para treinar em locais adequados. Inclusive, no próximo domingo, 19 de junho, ocorrerá a etapa estadual em que irá competir. Ressaltamos que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada.”

LEIA TAMBÉM:

Após receber alta por cirurgia, Luciano Szafir posta foto com os dois filhos: ‘Energia renovada’