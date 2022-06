Focada na dieta, Jojo Todynho passa perrengue doméstico durante live

Nesta quarta-feira (01), a funkeira Jojo Todynho passou por um perrengue daqueles durante uma live que estava fazendo com os seus seguidores. Focada na dieta, a famosa estava na cozinha de sua casa quando um pequeno acidente aconteceu.

Mostrando que é gente como a gente, a participante da “Dança dos Famosos”, estava preparando o almoço e abriu uma live para compartilhar seus dotes culinários com os seus seguidores.

No entanto, quando estava no meio do processo para fazer a massa do escondidinho de batata doce, o liquidificador da famosa queimou e ela alertou os fãs: “Olha, tá saindo fumaça!”, disse a cantora.

Jojo Todynho se despede de liquidificador (Reprodução/Instagram)

Neste momento, a live que era para mostrar como fazer um escondidinho fitness mudou de tema e virou a despedida do eletrodoméstico: “Foi bom o tempo que eu tive você na minha vida. Cinco anos, gente! Durou muito! Cinco anos... Agora tenho que comprar outro!”, disse Jojo.

Depois, Jojo Todynho voltou para sua receita, já que o liquidificador conseguiu bater a massa antes de queimar: “Ele queimou, mas bateu, ó!”, constatou ela, mostrando a massa pronta.

No momento do perrengue doméstico, cerca de 10 mil pessoas estavam acompanhando a live de Jojo Todynho, que aproveitou para mandar um recado para o marido Lucas Souza: “O almoço do Lucas está pronto. Eu deixei uma comida gostosa para você, mas também um monte de louça”, disse Jojo.

Jojo Todynho faz escondidinho de batata doce (Reprodução/Instagram)

Os fãs também interagiram com a funkeira durante a live e um deles perguntou se ela não tinha uma ajudante: “Tem empregada aqui não, meu amor! Sou eu. Tem a Ângela que vem dar uma ‘geralzona’, depois eu e Lucas mantemos”, revelou a campeã do “A Fazenda 12″.

Jojo e os fãs

A funkeira Jojo Todynho mandou mais um recado para o marido. Durante um momento de interação com os fãs, a famosa foi sincera ao dar sua opinião sobre traição.

Ao lado do marido, o oficial do exército Lucas Souza, ela disse qual seria sua reação ao descobrir uma traição: “Ué, ele tá vivo? Eu não me separo, amor. Fico viúva”, disparou a cantora, que atualmente segue na “Dança dos Famosos”.

