Zé Felipe é processado por suposto plágio da música ‘Toma Toma Vapo Vapo’

O cantor Zé Felipe está sendo processado pelo compositor José Carlos de Lima Pereira, mais conhecido como Carlinhos Mutuca. Ele afirma que o hit “Toma Toma Vapo Vapo” seria, na verdade, um plágio de uma das canções de autoria de José Carlos, a faixa “Vip Vap”. O caso corre na Comarca de Bragança Paulista, interior de São Paulo.

A informação sobre o processo foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Segundo ele, Carlinhos Mutuca pede R$ 30 mil de indenização por danos morais e quer ser reconhecido como autor da música que inspirou a canção que virou hit, fruto de parceria com MC Danny.

Além de Zé Felipe, a agência Talismã Digital, MC Danny e os compositores Lucas Medeiros, Shylton Fernandes e Vinícius Poeta são citados na ação.

Carlinhos Mutuca alega que já havia divulgado sua música “Vip Vap”, a qual foi registrada no ano de 2020, em alguns programas de TV como como “Legendários” (Record) e “Programa do Ratinho” (SBT). Ao justificar o plágio, ele comenta que as palavras “Toma Toma Vapo Vapo” possuem o mesmo sentido sexual de “Vip Vap”.

A agência Talismã Digital comentou o assunto: " O departamento jurídico está elaborando defesa comprovando que inexiste razão no mérito do pedido, como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música (cantor), as demais questões deverão seguir entre o autor e as gravadoras/produtoras.”

