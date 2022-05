Grávida: Isabella Scherer, do ‘MasterChef Brasil’, revela se vai se casar

A notícia da gravidez de gêmeos movimentou a vida de Isabella Scherer, campeã do “MasterChef Brasil 8″, e é claro que depois de anunciar os preparativos para a chegada dos bebês, os fãs estão curiosos para saber sobre o casamento.

A resposta veio de Rodrigo Calazans, namorado da filha do ex-nadador Xuxa, que afirmou que eles ainda não conversaram abertamente sobre os planos de casamento.

Isabella Scherer, do reality show "MasterChef Brasil 8", grávida de gêmeos (Reprodução/Instagram)

Já no Instagram, durante um momento de interação com os seguidores de Isabella, o modelo disse: “Ela está botando essas perguntas porque está querendo casar comigo toda hora, já me pediu em casamento umas três vezes, ainda não estou preparado”.

Perguntado sobre o plano de ter mais filhos, Rodrigo disparou: “A gente vai treinar mais”. Isabella ainda confessou que tem curtido a nova fase e prometeu não se cobrar tanto: “Estou lendo, me informando, estudando o possível, mas trabalhando muito minha cabeça para saber que vou fazer meu melhor. Acho importante levar da maneira mais leve esse momento cansativo e cheio de desafios”.

Isabella Scherer, do "MasterChef Brasil", espera um menino e uma menina (Reprodução/Instagram)

Ela ainda comentou que não sabe se os filhos foram concebidos no mesmo dia. “A gente não tem certeza. A menina é um pouco menor, aparece no ultrassom como se tivesse 2, 3 dias a menos, mas menina costuma ser menor mesmo, não dá para saber”, afirmou.

Isabella no “MasterChef Brasil”

Em 2021, Isabella Scherer venceu a 8ª temporada do “MasterChef Brasil”. No reality show da Band, a atriz mostrou que era uma cozinheira talentosa vencendo a primeira prova da competição e, no final, levando o troféu e o prêmio de R$ 300 mil.

Sem defeitos, Isabella disputou a final contra Eduardo e Kelyn. Segundo ela, ganhar o reality foi a realização de um sonho: “É surreal, uma grande maluquice, nem acredito que estou aqui. Junto com o troféu, ganhei também muitas amizades, amor próprio e a certeza do que eu quero fazer para o resto da minha vida”, disse a atriz, que é filha do ex-nadador Xuxa.

Isabella leva o troféu de melhor cozinheira amadora da 8ª temporada do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

Em 2021, Eduardo tornou-se o finalista mais novo de todas as temporadas do “MasterChef Brasil”. O ex-participante da edição para crianças em 2015 apresentou pratos inspirados e se emocionou ao falar da família.

Já Kelyn ficou em terceiro lugar ao criar um prato com elementos regionais e clássicos do centro-oeste: “Foi um ponto de desequilíbrio em seu menu. O prato principal melhorou muito o seu desempenho e a sobremesa estava ótima”, pontuou o chef Erick Jacquin.

