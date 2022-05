Nahim não assume que foi homofóbico e pede que casal gay entre no ‘Power Couple’

Tentando evitar críticas fora do “Power Couple Brasil”, da Record TV, o cantor Nahim tentou reverter suas falas homofóbicas contra Matheus Sampaio, um dia após o dia após o Dia Internacional contra a LGBTfobia, e pediu a entrada de casais LGBTQIA+ a partir da próxima edição do reality show.

Deixando as ofensas de lado, o cantor aproveitou a formação da DR, quando os casais vão para a berlinda, para sugerir a ideia para a direção do programa: “Quero fazer um pedido. Que no ano que vem tenhamos um casal LGTBQIA+, LGBT. Enfim, que tenha um casal gay aqui’, disse o famoso para Adriane Galisteu.

Nahim veio com isso de chamarem um casal gay pro #Powercouple pq falou isso pro Matheus mais cedo. #DRPowercouple pic.twitter.com/gL4dsAeMg5 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 19, 2022

Sem pedir desculpas publicamente, Nahim disse ainda que a Record TV precisa quebrar o paradigma. Porém, a ação do cantor piorou sua situação no “Power Couple Brasil” e Matheus rebateu ao vivo: “Quando você me chamou de bichona foi o quê?”. Mas, Nahim o ignorou e indicou o casal Baronesa e Rogério, pais de MC Gui, para a berlinda.

O barraco entre os famosos aconteceu na última quarta-feira (18), antes da 6ª temporada do “Power Couple Brasil” entrar no ar. Com o clima de tensão tomando cada vez mais conta dos participantes, Nahim acabou brigando com o ex-Brincado com Fogo e sua esposa.

“Eu quero fazer um pedido a direção, para que ano que vem tenhamos um representante do casal ‘LGTBQIA+’…’LBGT’, enfim, que tenha um casal gay porque, eu posso até indicar a minha cunhada…”

Durante uma discussão, o cantor acabou xingando Matheus: “Babaca! C*zão! Para mim você é um lixo. Idiota do car**lho. Vai se fod**, covarde amarelão. Peita minha mulher de novo que você vai ver. Seu filho da pu**, viad* do caral**, bichon*”.

Nesse momento, os dois homens precisaram ser separados pelos outros moradores da mansão, tudo para que o contato físico e uma possível expulsão pudesse ser evitado.

Vale lembrar que Andreia Andrade, esposa de Nahim, polemizou ao falar sobre a ansiedade de Brenda. Segundo ela, a ruiva só estava calma devido ao efeito do remédio para tratar a condição de saúde mental.

