Entenda por que boleira processou o autor da novela ‘A Dona do Pedaço’

Em 2019, a atriz Juliana Paes protagonizou a história da personagem Maria da Paz na novela “A Dona do Pedaço”, que foi exibida no horário nobre da Globo. Agora, três anos após a exibição da trama, a emissora está sendo processada por plágio.

Segundo o site Notícias da TV, Sandra Rodrigues Campos entrou na Justiça afirmando que a história do folhetim, que foi um sucesso de audiência, é dela, ou seja, ela seria a verdadeira Maria da Paz.

Cena da novela "A Dona do Pedaço" (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo ela, desde que se mudou para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, há 30 anos, começou a vender bolos com receitas da família para pagar as despesas. Com o sucesso dos bolos, ela ganhou o apelido de A Dona do Pedaço, título da novela da Globo, e chegou a aparecer na TV.

No processo, a vendedora está pedindo R$ 15 milhões: R$ 5 milhões por danos materiais, R$ 5 milhões por danos morais e mais R$ 5 milhões por lucros cessantes. Além disso, ela quer proibir que a Globo tenha a marca “A Dona do Pedaço”.

Ao saber da notícia de plágio, Amora Mautner, que dirigiu o folhetim de Walcyr Carrasco, resolveu se pronunciar e disse que a história contada pela vendedora é um delírio: “Não existe isso! Delírio dessa moça. Eu vi o Walcyr Carrasco em todas as etapas de criação. Delírio absoluto, só rindo”, disse a diretora da Globo ao Notícias da TV.

Juliana Paes no workshop de confeitaria para sua personagem Maria da Paz, da novela "A Dona do Pedaço" (Raquel Cunha/Globo)

Na época, a novela “A Dona do Pedaço” ficou no Top 5 dos folhetins mais assistidos na Globo. A trama escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Juliana Paes marcou 35,90 pontos de audiência em média, ocupando o quarto lugar no ranking.

Na última década, a novela mais vista foi “Fina Estampa”, exibida entre agosto de 2011 e março de 2012, no horário das 21 horas. Escrita por Aguinaldo Silva, a história ficou com média de 39,04 pontos. O segundo lugar é de “Avenida Brasil”, de João Emanuel Carneiro, com 38,71. Já o terceiro folhetim mais assistido foi “O Outro Lado do Paraíso”, de Walcyr Carrasco, com média de 38.23 pontos.

