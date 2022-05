Tinha mofo! Influenciadora mostra implante de silicone que estava em seu corpo

Bunnie DeFord (@xomgitsbunnie) compartilhou no TikTok um vídeo mostrando os implantes mamários de silicone que foram removidos em 2019, após 13 anos de uso, e chocou seus seguidores: os implantes tinham um mofo amarelo flutuando dentro.

“Eles sempre estiveram lá. Veja isso. Isso vai dentro de um corpo humano. Olhe para o molde. Não é à toa que as mulheres estão tendo tantos problemas com essas coisas”, disse a influenciadora e podcaster enquanto mostrava os implantes para a câmera.

Não fica claro do que se tratam as substâncias que estão dentro dos implantes mamários da influenciadora, mas ela aponta como algo parecido a mofo.

Nos últimos anos, centenas de mulheres decidiram remover seus implantes mamários porque lhes causaram desconforto ou simplesmente não os querem mais.

Esse foi o caso da influenciadora Fernanda Neute, que compartilhou, há cerca de um ano, como foi e o motivo pelo qual retirou suas próteses. Veja abaixo.

Bunnie DeFord colocou seus implantes há 13 anos e queria se parecer com a atriz Pamela Anderson. Ela disse a seus seguidores. “Você não percebe que, dez anos depois, você não vai querer ficar assim. Eu quero ser eu mesma”.

Veja também:

Bunnie decidiu remover seus implantes em 2019 depois de sofrer de uma doença rara chamada “doença do implante mamário”, o mesmo problema relatado por Fernanda Neute.

“Comecei a sentir sintomas que nenhum médico entendia, mas depois de remover os implantes todos eles desapareceram”, disse a influenciadora, que disse que esta foi “a melhor decisão” que já tomou.

“Por favor, certifique-se de falar com alguém se você acha que seus implantes estão deixando você doente. Não precisamos sofrer em nossa busca pela perfeição”, escreveu ele no vídeo, que já foi visto quase 5 milhões de vezes.

No entanto, muitos cirurgiões dizem que a “doença do implante mamário” não é real e que os sintomas se devem a outras coisas. A doença não é reconhecida por textos médicos e nenhum estudo concluiu que os implantes podem ser a causa de qualquer tipo de doença, segundo o jornal americano The New York Post.