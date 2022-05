Dua Lipa ganha papel em Hollywood no filme ‘Barbie’ ao lado de Margot Robbie e Ryan Gosling

Com um repertório de bem sucessão de diversos prêmios no histórico, Dua Lipa acaba de iniciar sua configuração como estrela de Hollywood. A famosa cantora de ‘Levitating’ e ‘Don’t Start Now’ foi confirmada como integrante do elenco da nova produção hollywoodiana de ‘Barbie’, filme que será protagonizado do Margot Robbie e Ryan Gosling. Informações são do portal The Sun.

A cantora fará sua estreia ainda este ano no thriller de espionagem ‘Argylle’, tendo filmado em 2021. Já em ‘Barbie’, Dua ganhará seu segundo papel ao lado de Margot e Ryan. De acordo com o The Sun, uma fonte do cinema disse que a cantora está fazendo ondas na música e nos filmes.

“Ela realmente impressionou em Argylle [filme que será lançado este ano] e a notícia se espalhou por Hollywood sobre o quão boa ela era”, relatou a fonte. “Embora Argylle seja um grande filme por si só, ‘Barbie’ será um papel inovador para Dua porque há muito hype em torno dele.

De acordo com a fonte, Dua provou rapidamente que há muito mais para ela do que apenas ser estrela pop. “Ela tem um futuro emocionante pela frente nos filmes.”

O roteiro de ‘Barbie’ ainda está em sigilo. O que se sabre sobre a narrativa é o contexto geral sobre a boneca – Margot Robbie – expulsa da Barbie Land por não ser perfeita o suficiente.

Dua Lipa e o roteiro de ‘Barbie’

Outro ator escalado para a produção alternativa hollywoodiana, Simu Liu, contou que só aceitou integrar ao elenco após um agente seu afirmar ter sido o melhor roteiro lido por ele.

“Ele disse: ‘Se eu pudesse apostar minha carreira em qualquer roteiro, seria o roteiro da Barbie. Eu realmente acho que você deveria fazer isso’”, disse Simu sobre ‘Barbie’. Liu protagonizou o filme da Marvel estreado no Disney+ o ano passado, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Apesar de ser uma das estrelas pop mais relevantes do mercado atualmente, Dua Lipa não se contentou em manter apenas uma carreira, mostrando que pode gerenciar a vida de atriz e cantora ao mesmo tempo.

Em fevereiro, a cantora começou sua turnê Future Nostalgia nos EUA. Após também passar pelo Reino Unido, a artista segue se apresentando na Europa.