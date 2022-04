Tudo o que se sabe até agora sobre o filme ‘Barbie’, com Margot Robbie no papel principal

O live-action ‘Barbie’, sobre a boneca mais famosa do mundo e que traz Margot Robbie no papel principal, está sendo muito esperado entre os amantes de produções neste estilo. A primeira imagem foi revelada na última terça-feira, 26. Veja também:

Segundo informações divulgadas pela Warner Bros., o longa está programado para estrear nos cinemas em 21 de julho 2023. ‘Barbie’ tem direção de Greta Gerwig e muitas mudanças no elenco foram feitas nos últimos meses.

O elenco em torno deste filme é simplesmente repleto de estrelas!

Sabemos que Margot Robbie é produtora do filme e está no papel principal e será acompanhada de Ryan Gosling como Ken, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera e Will Ferrell. Além disso, o filme também é estrelado por Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Na imagen oficiais, vemos Margot vestida com a aparência mais clássica da boneca: uma faixa de cabeça de bolinhas azuis e brancas, bem como um vestido de verão listrado combinando e pulseira de contas. Além disso, para completar, ela parece estar em uma versão atualizada de seu icônico Corvette rosa e a imagem parece estar na frente da casa dos sonhos da Barbie.

“Brincar com a Barbie promove confiança, curiosidade e comunicação ao longo da jornada de autodescoberta de uma criança”, disse Margot Robbie em um comunicado de imprensa de 2019.

“Ao longo dos quase 60 anos da marca, a Barbie empoderou crianças a se imaginarem em papéis aspiracionais de princesa a presidente. audiências em todo o mundo. Não consigo imaginar parceiros melhores do que a Warner Bros e a Mattel para trazer este filme para a tela grande”, finalizou a atriz.

As expectativas de toda uma geração de mulheres está em suas mãos, Margot! Não nos decepcione!