‘The Batman 2’ é confirmado e aqui está tudo que você precisa saber

Finalmente, recebemos a confirmação que tanto almejamos: ‘The Batman 2′ está em pleno processo de produção. O longa é a continuação de ‘The Batman’, que estreou em março deste ano e se tornou o filme de maior bilheteria de 2022 até agora: $ 750 milhões de dólares em todo o mundo, de acordo com informações do próprio diretor Matt Reeves.

“Isso é emocionante para mim”, disse o diretor Matt Reeves no Cinemacon na última terça-feira, 26. A sequência deve trazer novamente Robert Pattinson no papel do cavaleiro das trevas no início de sua luta contra o crime em Gotham City.

Ainda não foram revelados detalhes concretos, mas a Warner Bros. confirmou que o co-roteirista e diretor Matt Reeves, Pattinson, “e toda a equipe levará o público de volta a Gotham em The Batman 2″.

A notícia chega com pouca surpresa, devido ao sucesso do longa nos cinemas, mas mesmo assim a felicidade dos fãs é evidente nas redes sociais, onde comentaram bastante sobre o tema nas últimas 24h.

Mesmo antes de ‘Batman 2′ ter sido confirmado, há algumas semanas, Matt Reeves já tinha revelado seus planos de transformar o primeiro filme no primeiro de uma trilogia.

Além disso, devemos lembrar que duas séries derivadas de ‘The Batman’ estão sendo produzidas pela HBO Max, uma focada no Arkham Asylum e no Departamento de Polícia de Gotham City, e a outra dando destaque ao Pinguim, interpretado pelo ator Colin Farrell.

A cena pós-créditos de ‘The Batman’ também deixa claro que a intenção do diretor foi dar uma continuidade ao longa. Isso porque, vemos Coringa, um dos maiores vilões de Batman.