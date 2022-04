Revelado vídeo do teste de Robert Pattinson para ‘The Batman’

‘The Batman’ estreou nos cinemas brasileiros em 3 de março e demonstrou ser um sucesso de bilheteria. Atualmente, o filme está disponível na HBO Max. O longa, que inicialmente seria um filme solo de Ben Affleck, que interpretou o homem-morcego em filmes anteriores da DC Films, teve que mudar de rumo após o ator ter abandonado o projeto.

A Warner Bros. então precisou encontrar novo protagonista e novo diretor. Foi aqui onde entraram Matt Reeves, como diretor, e Robert Pattinson, como o Bruce Weyne em sua versão mais jovem, no início de sua carreira como Batman.

O longa se desprende da linha do tempo de ‘Liga da Justiça’ e de ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ e cria uma nova franquia independente, com direito a uma série spin-off com os vilões do Batman já confirmada e em fase de produção. A estreia deve acontecer em algum momento de 2023 na HBO Max.

Veja também: ‘The Batman’: Vilões do filme estarão na série spinoff da HBO Max?

Agora que o filme com Robert Pattinson no papel principal chegou aos cinemas e chegou ao HBO Max, foi revelado um olhar mais atento ao teste inicial da câmera do figurino do ator. Graças ao perfil Robert Pattinson Photos Media, um vídeo estendido dos bastidores foi disponibilizado, mostrando o teste de Pattinson a partir de 20 de janeiro de 2020. Confira o vídeo completo abaixo:

‘The Batman’ é sobre Bruce enfrentando o serial killer Edward Nashton, também conhecido como Charada (Paul Dano), que foi inspirado no real serial killer que ficou conhecido como o Assassino do Zodíaco.

O longa não foi apenas um sucesso de crítica, mas a reinicialização também teve um bom desempenho nas bilheterias globais, arrecadando 752,6 milhões de dólares, de acordo com informações do site especializado ScreenRant.

Dado o sucesso de ‘The Batman’, é bastante provável que a Warner Bros. queira repetir a sequência, criando uma trilogia com Robert Pattinson. A informação ainda não foi divulgada oficialmente pelo estúdio, mas há rumores na indústria de Hollywood que apontam para este caminho.