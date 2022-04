‘The Batman’: Vilões do filme estarão na série spinoff da HBO Max?

O grande sucesso alcançado por ‘The Batman’ traz uma série de outras oportunidades para explorar acontecimentos e personagens no DCEU (da sigla em inglês DC Extented Universe). Este florescente “batverso” vem trazendo uma versão do super-herói com base nas prerrogativas de maior detetive do mundo, conforme o material que se originou nos quadrinhos e abre um leque para diversas ramificações de histórias e personagens.

A HBO Max já esboça planos de produções baseadas em coadjuvantes do filme, antes mesmo das negociações de uma possível trilogia.

O ator Colin Farrell está confirmado para interpretar Oswald Cobblepot em ‘The Penguin’, título provisório da primeira parte de uma série de novas produções baseadas nos vilões do homem-morcego.

Esta versão do vilão e a personalidade que Farrell se mostram oportunidade promissoras para abrir as portas para as novas produções. Farrell escolheu um ar morbidamente engraçado que lembra a personalidade de Pinguim nas HQs.

O anúncio oficial, feito no Twitter, afirma que Matt Reeves, Dylan Clark e Lauren LeFranc estarão envolvidos no projeto, juntamente com Farrell, como produtores executivos da série.

A spinoff of Matt Reeves’ #TheBatman is officially happening.⁠

HBO Max has committed to a straight-to-series order for #ThePenguin, with Colin Farrell reprising his role as underworld kingpin Oswald Cobblepot.⁠



More details: https://t.co/OKpu6Rqz8v pic.twitter.com/dMRHZG4fSe — The Hollywood Reporter (@THR) March 9, 2022

Duas-Caras é outro vilão que sem dúvida tem sua relevância na trajetória de Batman, por ter compartilhado um passado pessoal com o herói. O leque se abre também para a possível abordagem da ascensão e queda da parceria de Harvey Dent com Batman e Jim Gordon em relação à erradicação da corrupção de Gotham, antes que o vilão se tornasse o Duas-Caras.

As produções derivadas de ‘The Batman’ devem se concentrar em trazer à tona também vilões menos explorados, como Salvatore Maroni. Há mais possibilidades de estabelecer conexões e pode ser interessante ver Maroni pelo menos enfrentar o Pinguim de alguma forma.

Ainda levando em conta a história do personagem Duas-Caras, apresentá-lo como Harvey Dent em ‘The Penguin’ seria uma boa história de origem caso Maroni também resolvesse aparecer na história.

‘The Batman’ estreou em 3 de março e seguimos aguardando da estreia de ‘The Penguin’, na HBO Max, para logo em breve.