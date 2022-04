Filme ‘Batgirl’ entra em fase final e aqui está tudo o que você precisa saber

O DCEU, DC Extended Universe, tem um de seus lançamentos marcado para este ano: ‘Batgirl’. O longa traz Leslie Grace no papel principal e está em produção já há alguns anos. Joss Whedon foi definido para dirigir e escrever o filme em 2017. O filme acabou mudando de diretor, trazendo mais dois nomes: Adil El Arbi e Bilall Fallah, que dirigiu ‘Bad Boys for Life’. Como roteirista foi escolhida Christina Hodson, a escritora por trás de Aves de Rapina (2020) e do próximo longa ‘The Flash’.

Os detalhes do filme ainda estão sendo mantidos em segredo, mas suspeita-se que ele chegue à HBO Max ainda no final deste ano. No elenco, estão JK Simmons e Michael Keaton, como Comissário Jim Gordon e Bruce Wayne/Batman, respectivamente.

Veja também: Figurões da DC Films e Warner Bros. devem colocar em “banho-maria” os próximos projetos com ‘The Flash’

A produção, que foi iniciada em novembro do ano passado, parece que está chegando ao fim. Segundo postagem em sua conta no instagram, Grace disse: “é nossa última semana de filmagem de #batgirl e estou me emocionando”. A postagem continha também fotos e vídeos dos últimos dias de produção, além de agradecimentos da atriz à Escócia, onde foi retratada a cidade de Gotham.

Embora ainda não haja uma data oficial de lançamento para ‘Batgirl’, as especulações são de que o filme terá sua estreia na HBO Max em dezembro próximo. Porém, também sabemos que existem mais alguns projetos no DCEU com estreia adiada e talvez a estréia de Leslie Grace como super-heroína pode ter que esperar um pouco mais.

Grace recentemente estrelou ‘In the Heights’ como Nina Rosario, uma jovem que nasceu e foi criada em Washington Heights e recentemente voltou da Universidade de Stanford, na qual enfrentou dificuldades em se adaptar. Conhecida por sua carreira como cantora e compositora, Grace ganhou várias indicações ao Grammy Latino. ‘In the Heights’ foi seu primeiro papel no cinema.