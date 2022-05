Divulgado trailer de ‘Mulher-Hulk’ e aqui está tudo o que você precisa saber

Se você pensava que a Marvel Studios não lançaria uma nova série este ano, você está enganado. ‘Mulher-Hulk’ ou ‘She-Hulk’ ganhou o primeiro trailer e data de estreia na Disney Plus: 17 de agosto. Veja abaixo.

Afinal, quem é a Mulher-Hulk?

De acordo com os arquivos da Marvel, a Mulher-Hulk é a advogada Jennifer Walters que foi transformada em uma super-heroína graças ao seu primo Bruce Banner (Mark Ruffalo). “Ela reforça sua força sensacional com sua inteligência e confiança selvagens”, de acordo com o arquivo oficial.

A personagem foi criada por Stan Lee e pelo artista John Buscema e apareceu pela primeira vez nos quadrinhos ‘The Savage She-Hulk’, publicado em 1980.

Segundo a própria Marvel, Jennifer é uma “advogada malvada, que quebra tetos de vidro e muito mais”. Mas depois de ser baleada, uma transfusão de sangue de Bruce a transforma em um “monstro de raiva gigante e verde”.

A dose diluída de sangue cheio de gama dá a ela uma versão mais suave de Hulkiness, então Jennifer aprende a “manter sua calma e sua inteligência enquanto na forma de Hulk”, ao contrário de seu primo.

Quem interpreta a Mulher-Hulk?

Tatiana Maslany é a atriz atrás do papel da nova super-heroína do MCU. A atriz já ganhou um Emmy em 2016 por estrelar cinco temporadas da série ‘Orphan Black’.

A atriz Jameela Jamil interpretará Titania, a primeira vilã que a Mulher-Hulk vai enfrentar. Além disso, a série vai resgatar o personagem de Tim Roth, que interpreta Emil Blonsky, mais conhecido como o vilão Abominável do MCU.

Onde está a Mulher-Hulk no MCU?

A nova série está inserida na Fase 4 da Marvel e apresenta uma nova linha de heróis depois que os Vingadores morreram ou seguiram caminhos separados depois dos acontecimentos de ‘Vingadores: Ultimato’.

A série vai trazer um rosto conhecido dos fãs da Marvel: Benedict Wong, como o nosso querido Feiticeiro Supremo e que acabou de aparecer em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.