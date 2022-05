Esta é a explicação completa sobre a cena pós-créditos de ‘Doutor Estranho 2’

Enquanto se mantém nos cinemas, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ continua arrecadando milhares em bilheterias. Os últimos levantamentos dão conta de 450 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, sendo considerada a quarta maior estreia do Universo Cinematográfico da Marvel de todos os tempos.

O fato é que o filme abre uma importante possibilidade para a Marvel: as múltiplas histórias do multiverso. Essa informação já havia sido revelada aos fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) através de ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’, que estreou em dezembro do ano passado.

Há um detalhe importante e que não pode ser desconsiderado no segundo filme de Doutor Estranho: a cena pós-créditos, que tem feito surgir um grande burburinho entre os espectadores. Isso porque Sam Raimi, diretor do filme, revelou uma nova personagem que certamente estará nos próximos filmes.

E esta personagem será interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que Charlize Theron.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Já virou tradição para os novos filmes da Marvel mostrarem as cenas pós-créditos. ‘Doutor Estranho 2′ apresenta duas destas cenas, uma no meio dos créditos e outra no final.

Em uma delas apresenta apenas uma piada envolvendo Bruce Campbell, o personagem principal. Mas a outra cena introduz Cle (Charlize Theron), que entra na vida de Stephen Strange para ficar, pelo menos é o que parece.

Depois de anos de rumores sobre a contratação ou não da atriz para interpretar a personagem-título em ‘Mulher Maravilha’ e ‘Capitã Marvel’, Charlize Theron finalmente se juntou ao MCU como Clea.

Michael Waldron, em entrevista ao Gizmodo sobre ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, detalhou a cena apresentada no meio dos créditos do filme. O também escritor da primeira temporada de ‘Loki’ explicou que a história de Clea nos quadrinhos reflete o novo “interesse amoroso” de Stephen e que parecia acertado apresentá-la no final do filme a fim de significar que ele estava deixando seu relacionamento fracassado com Christine Palmer (Rachel McAdams).

“Sabíamos que queríamos apresentar Clea. Ela é o grande amor de Strange nos quadrinhos e senti que Strange estava pronto para conhecer o amor de sua vida. Parecia que tínhamos que fechar o ciclo com ele e Christine Palmer. E então, depois que ela lhe deu sua sabedoria para não ter medo de amar alguém, parecia que estávamos certos em provocar o que poderia acontecer com ele e Clea”, esclareceu Waldron.

Charlize Theron é mais conhecida por seus papéis em ‘Mad Max: Estrada da Fúria’ e como Cipher na franquia ‘Velozes e Furiosos’.