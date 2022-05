Como será o retorno de Jane Foster em ‘Thor: Amor e Trovão’?

A ex-namorada do Deus do Trovão terá um papel diferente de tudo o que já foi mostrado no MCU no próximo filme da Marvel a estrear nos cinemas. ‘Thor: Amor e Trovão’ estreia nos cinemas brasileiros dia 7 de julho e Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, encara a difícil tarefa de ser a Poderosa Thor.

Ela não será apenas uma cientista que trabalha nos bastidores para salvar o mundo, mas entrará também no campo de batalha, lutando lado a lado com o personagem de Chris Hemsworth.

Jane Foster chegará ao universo cinematográfico da Marvel como uma super-heroína. Taika Waititi, diretor de produção do MCU, disse que o reencontro do casal será um choque para o Deus do Trovão: “O amor da sua vida está de volta à cena e agora ele está vestido como você. É realmente uma loucura para o Thor”.

Ele também revelou que a ideia de trazer Jane de volta para a saga Thor nasceu logo depois do lançamento da história em quadrinhos de Jason Aaron, em 2015, intitulada ‘The Mighty Thor’ que tem como personagem central, Jane.

Waitiki, em uma recente entrevista ao site de entretenimento Empire, disse “Eu estava escrevendo e era como, ‘Não seria ótimo trazer Jane de volta para a história?’ Você sabe, enquanto Thor está voando, ela fica na Terra, batendo o pé e dizendo: ‘Quando ele vai voltar?’ Isso é chato. Você quer que ela faça parte da aventura”.

O trailer do filme revela o que aconteceu com Thor, após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’. No qual o vingador deixou o reino de Asgard nas mãos de Valquíria (Tessa Thompson) e sai na aventura de conhecer o mundo.

Durante esta viagem ele decide rever seu amigo Peter Quill (Chris Pratt), juntando-se a ele em sua jornada pela galáxia. Até que todos os seus planos mudam quando ele reencontra Jane, que agora também é uma guerreira.