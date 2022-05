Elizabeth Olsen fala sobre o futuro dos X-Men no universo Marvel

Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate da Marvel, entrou de cabeça em sua era vilã na sequência de ‘Doutor Estranho’ com uma reviravolta inimaginável desde sua atuação em ‘WandaVision’.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ é estrelado por Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, ao lado de Elizabeth Olsen, sua antagonista. Junto deles estão Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez. Sam Raimi dirigiu o filme a partir de um roteiro criado por Michael Waldron.

Em entrevista recente ao Collider, a atriz deu a entender que a sequência de Doutor Estranho pode não ser a última que veremos Wanda Maximoff, mas talvez possa ser o fim da sombria Feiticeira Escarlate.

Sobre seu contrato com a Marvel, Olsen disse: “Eu assino extensões toda vez que eles querem que eu faça um filme. Eu apenas assinei um muito curto no início, então tudo está constantemente justo, está sempre se ajustando para mim. Também não penso nisso como o fim”.

Depois de passar o filme inteiro tentando reencontrar seus filhos Billy e Tommy, Wanda percebe o mal que fez com a ajuda do Darkhold, o Livro dos Pecados, e parece que se sacrifica para destruir todas as cópias do livro em todo o multiverso.

Olsen parece querer se juntar a alguns heróis familiares: os X-Men. “Alguém acabou de dizer: ‘Porque você está trazendo X-Men, Wanda faz parte da franquia X-Men. Por que Wanda não pode estar lá também?’ Na minha mente, eu estou tipo, ‘Sim. Por que Wanda não pode estar com os X-Men também?’”, explicou ela.

A atriz acrescentou que quer fazer parte de algo importante, algo que acrescente ao MCU, ela procura realmente uma boa história: “Estarei lá se houver uma ótima ideia”.

Talvez tenhamos que esperar o retorno dos X-Men antes que Wanda apareça mais uma vez. Teremos talvez uma espera mais longa, pois a relação de estreias de filmes da Marvel já está bastante lotada para os próximos três anos.