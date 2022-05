Conheça a verdade sobre a tragédia familiar de Doutor Estranho

O filme ‘Doutor Estranho’, de 2016, contou a saga do renomado neurocirurgião Stephen Strange em sua jornada para encontrar a cura depois que quase morreu em um acidente de carro. O misterioso Ancião seria capaz de curá-lo e assim ele poderia continuar a operar.

Lá, ele é atraído para o mundo das artes místicas, tornando-se um poderoso feiticeiro que salva o mundo do governante da Dimensão das Trevas, Dormammu.

Como muitos outros filmes da Marvel, ‘Doutor Estranho’ foi o início de uma história, contando como Stephen Strange se tornou um feiticeiro, mas não mostrou nada sobre sua vida antes de se tornar um neurocirurgião.

O que poderia ser o link com o passado de Estranho foi realmente deletado do primeiro filme: cena em que Stephen vê sua irmã, Donna Strange, morrer, sem poder fazer nada.

Agora, em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, o segundo filme solo do super-herói, os espectadores podem entender melhor a obsessão de Estranho por ser o melhor neurocirurgião e querer sempre controlar tudo e todos.

Nos quadrinhos, Stephen Strange tem dois irmãos mais novos: Donna e Victor. Victor morreu em um acidente de carro e, dominado pela culpa, Strange o ressuscitou com um feitiço do Livro dos Vishanti, como o vampiro Baron Blood.

Donna, por outro lado, foi uma parte mais importante na vida de Stephen, visto que o levou a estudar medicina. Aos 17 anos, ela teve uma cãibra ao nadar e, embora Stephen tentasse ajudá-la, ela acabou se afogando. Stephen se sentiu responsável por sua morte e nunca se perdoou por isso.

A morte de Donna explica por que Stephen “precisa” ser o melhor médico que existe e o porquê se frustra tão facilmente. Lulu Wilson, de ‘The Haunting of Hill House’, chegou a gravar interpretando a irmã do doutor, mas a cena foi cortada por não se encaixar no contexto da narrativa do primeiro filme.

Em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, Donna não morre como nos quadrinhos por afogamento enquanto nadava em um lago, mas é Strange que diz a Sinister Strange, sua variante corrompida pelo Darkhold, que ela morreu quando caiu no gelo em um lago congelado onde brincavam.