Sessão da Tarde: ‘Casamento Grego 2’ foi o último filme de ator veterano

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (17) o filme “Casamento Grego 2”, lançado em 2016. O longa reúne todo o elenco original do primeiro filme, com Nia Vardalos e John Corbett nos papéis principais.

Confira cinco curiosidades sobre “Casamento Grego 2″:

Último filme de Michael Constantine

“Casamento Grego 2″ foi o último filme - e também a última aparição em tela de qualquer tipo - do ator Michael Constantine, que interpreta Gus. Ele morreu em agosto de 2021, aos 94 anos de idade, por causas naturais.

Antes desta sequência, o último projeto de Constantine no cinema tinha sido o primeiro “Casamento Grego”. Entre um filme e outro, ele se dedicou a atuações em curtas-metragens e programas de TV.

Uma longa espera...

“Casamento Grego 2″ demorou para sair do papel. A sequência da bem-sucedida comédia de 2002 levou mais de 13 anos para ser feita. Um dos motivos para isso é, principalmente, porque todo o elenco e equipe do primeiro filme foi convocada para a continuação da história de Toula e Ian.

Ator famoso produziu

Essa é inesperada: Tom Hanks, conhecido por seus papéis em “Náufrago”, “Forrest Gump: O Contador de Histórias”, “O Resgate do Soldado Ryan” e “O Código Da Vinci”, aparece nos créditos de “Casamento Grego 2″. Contudo, não adianta procurar pelo personagem dele, já que o trabalho de Hanks foi atrás das telas, como produtor. Outra comédia grega bem famosa produzida pelo ator é “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”.

“Made in Canada”

O filme foi gravado em Toronto, no Canadá. Por lá, existe um bairro grego chamado The Danforth (ou simplesmente Greektown), onde até mesmo as placas de rua são traduzidas para o grego - tal qual ocorre na Liberdade, bairro com forte comunidade japonesa em São Paulo.

Casal da vida real

A atriz Nia Vardalos, que interpreta a protagonista Toula, era casada com o ator Ian Gomez na época das gravações de “Casamento Grego 2″. Ele era Mike no filme. Contudo, alguns anos depois Nia e Ian se divorciaram.

