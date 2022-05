Temperatura Máxima: Cinco curiosidades sobre ‘Como Eu Era Antes de Você’

A TV Globo exibe na “Temperatura Máxima” deste domingo (15) o filme “Como Eu Era Antes de Você”, lançado em 2016. O longa é estrelado pela atriz Emilia Clarke, conhecida por ser uma das protagonistas da série de TV “Game of Thrones”.

Confira cinco curiosidades sobre o longa:

Qual bilionário vai ficar com Emilia Clarke?

Em “Como Eu Era Antes de Você”, Emilia Clarke interpreta uma jovem que se apaixona por um bilionário paralisado. Antes desse filme, porém, ela já tinha sido sondada para outro papel similar - de certa forma. Clarke era a escolha inicial dos produtores de “Cinquenta Tons de Cinza” para viver Anastasia Steele - que também se apaixona por bilionário.

“Matching tattoos”

Tanto Emilia Clarke quanto sua personagem Lou Clarke tem uma tatuagem de abelha. A atriz se inspirou no próprio papel para fazer sua primeira tattoo. Ela escolheu desenhar o pequeno inseto no dedo, após as gravações do filme.

Reunião de elenco

O elenco de “Como Eu Era Antes de Você” pode ser tratado como uma grande reunião de atores de franquias famosas na televisão e no cinema. Emilia Clarke (Louisa Clark), Charles Dance (Steven Traynor) e Samantha Spiro (mãe de Louis) estiveram em “Game of Thrones” - embora não juntos. Matthew Lewis (Patrick) foi um dos destaques na saga “Harry Potter”. Jenna Coleman (Katrina Clark) esteve em “Doctor Who”. Sam Claflin (Will Traynor) foi um personagem importante em “Jogos Vorazes”. Janet McTeer (Camilla Traynor) interpretou uma personagem na franquia “Divergente”. E Vanessa Kirby (Alicia) gravou o filme na mesma época em que participava de “The Crown”.

Sucesso literário

Na semana seguinte ao lançamento do trailer do filme, o livro pulou da posição 141º para 3º na lista de livros mais vendidos da revista USA Today.

Emocionante, mas problemático

Embora tenha sido um sucesso de livraria e bilheteria, “Como Eu Era Antes de Você” sofreu diversas críticas de muitas pessoas com deficiência, que se sentiram ofendidas com a narrativa. Para elas, a obra defende o suicídio para pessoas com deficiência, colocando-as em uma posição de “fardo” e que estão melhor mortas.

