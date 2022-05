Sessão de Sábado: ‘Velocidade Máxima’ foi associado com fuga de OJ Simpson

A TV Globo exibe na “Sessão de Sábado” deste sábado (14) o filme “Velocidade Máxima”, lançado em 1994. O longa é estrelado pela atriz Sandra Bullock e pelo ator Keanu Reeves, dois rostos bem conhecidos pelo público.

Confira cinco curiosidades sobre o longa:

Premonição da fuga de OJ Simpson

O filme foi lançado uma semana antes do ex-jogador de futebol americano OJ Simpson liderar uma fuga da polícia de Los Angeles em uma perseguição televisionada, após ele ser suspeito de assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown. Após a perseguição, muitas pessoas que viram o filme nos cinemas notaram como as cenas do longa se pareciam com a perseguição de OJ na vida real, incluindo a cobertura da mídia e fotos aéreas das rodovias de Los Angeles.

Ditador de tendências

O relógio que Jack - personagem de Keanu Reever - usa, um Casio G-Shock DW-5600C, já tinha saído de linha quando as filmagens do filme começaram. A empresa teve que começar a fazê-los novamente devido ao sucesso do longa.

E talvez os produtores já tivessem conseguido antecipar o sucesso do personagem: o diretor Jan de Bont insistiu que Keanu Reeves fizesse um corte de cabelo comum, como seria esperado de um policial trabalhador, pois os produtores executivos da Fox ficaram horrorizados quando viram o corte de cabelo que ele tinha adotado para o filme.

Atitudes acidentais que entraram para o filme

Keanu Reeves quebrando o vidro da porta do ônibus no começo do filme foi um completo acidente, mas o diretor gostou tanto que acabou entrando para o corte final do longa. Em outro momento, Sandra Bullock improvisa e tira o chiclete da boca, fingindo colocá-lo em seu assento para ter uma desculpa para trocar de lugar e se afastar do detestável Stephens.

Directed by Quentin Tarantino?

Sim, “Velocidade Máxima” quase foi dirigido por Quentin Tarantino, mas ele recusou na época. Mais tarde, o diretor nomeou o filme como um de seus vinte filmes favoritos de 1992. Renny Harlin foi outro cineasta que quase assinou a direção no lugar de Jan de Bont.

Ninguém queria ser Jack Traven

De acordo com o IMDb, uma série de atores foram convidados antes de Keanu Reeves concordar em fazer o personagem. Foram eles: Kevin Bacon, Alec Baldwin, Stephen Baldwin, William Baldwin, Michael Biehn, Jeff Bridges, Jim Carrey, Nicolas Cage, Bruce Campbell, George Clooney, Kevin Costner, Tom Cruise, Johnny Depp, Michael Douglas, Richard Dreyfuss, Clint Eastwood, Harrison Ford, Richard Gere, Mel Gibson, Tom Hanks, Woody Harrelson, Michael Keaton, Christopher Lambert, Dolph Lundgren, Viggo Mortensen, Chuck Norris, Brad Pitt, Dennis Quaid, Mickey Rourke, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Tom Selleck, Wesley Snipes, Sylvester Stallone, Patrick Swayze, John Travolta, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Aliás, o próprio Reeves precisou ser convencido pelo diretor de que o papel era interessante para sua carreira.

