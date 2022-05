‘Hoje defendo a vida’, afirma Cássia Kis ao revelar que fez aborto aos 29 anos

A atriz Cássia Kis, de 65 anos, revelou durante o programa “Encontro”, da TV Globo, que fez um aborto aos 29 anos. No entanto, ela ressaltou que se arrepende do ato e que hoje em dia é uma defensora da vida. “Corro atrás de mulheres para não fazerem”, ressaltou.

O assunto delicado surgiu quando a atriz conversava com Fátima Bernardes sobre a importância que a novela “Pantanal”, de 1990, teve em sua vida. Na primeira versão da novela, ela foi Maria Marruá, personagem atualmente vivida por Juliana Paes.

“Eu pari pela primeira vez logo depois de ‘Pantanal’. Tive meu primeiro filho em 95, tenho um filho de 27 anos. Apesar dos meus 65, tenho outro de 18, que acham que é meu neto”, contou a atriz.

Em seguida, ela revelou o aborto: “Tive a experiência de fazer dois projetos [’Pantanal’ e ‘Barriga de Aluguel’] que trouxeram a questão da maternidade de maneira muito forte para mim. Em 85, eu fiz um aborto. Não foi um aborto espontâneo e isso mudou muito na minha vida. Hoje corro atrás de mulheres para não fazerem”, revelou.

Cássia Kis interpretou Maria Marruá na primeira versão de 'Pantanal' (Reprodução)

A atriz ainda ressaltou que agora se considera uma “madrinha” contra o aborto, que é uma prática considerada ilegal no Brasil.

“Tive seis filhos, quatro na terra e dois lá em cima. Essas mulheres [personagens das novelas] transformaram minha vida, como as duas que comentei que me fizeram tomar a decisão de ter filhos. Eu achava que isso nunca ia acontecer, não me interessava mesmo. Mas alguns papéis mudam nossa vida íntima”, concluiu a atriz.

