Sindicado deseja barrar escalação de Jade Picon em novela: “Sem registro, não trabalha”

Após a suposta escalação de Jade Picon na próxima novela de Gloria Perez na Globo, ‘A Travessia’, o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ), Hugo Gross, se posicionou contrário ao tomar nota. De acordo com ele, a instituição tentará barrar a integração da influenciadora digital para a trama. Informações são da Splash.

Hugo Gross falou que não se pode contratar uma pessoa sem o registro profissional, isso seria o mesmo que “contratar um advogado sem carteira da OAB”. “No caso do SATED, proteger o trabalhador da arte, o circense, o dublador, o técnico, o ator e a atriz”, declarou o presidente da instituição.

“A lei é muito clara. Sem registro, não trabalha. Isso não é uma perseguição do sindicato a nenhum influencer, a nenhuma pessoa, isso não é uma perseguição às empresas que tão dando trabalho, porque nós, da arte, precisamos de trabalho, nós precisamos realmente que fomentem o trabalho”, afirmou Hugo Gross.

Segundo o presidente da SATED, existem até mesmo artistas de longa carreira que são mal tradados nas emissoras.

“Eu não posso dizer por outras gestões, a lei sempre existiu e ela deve ser cumprida. Eu não posso dizer o que os outros presidentes faziam. Eu posso dizer que a minha gestão vai cumprir a lei. A gente vai fazer de tudo, dentro da legalidade, para que uma empresa de radiofusão entenda que tem que contratar profissionais e não pessoas que têm seguidores”, afirmou ele.

Atrizes globais criticam a escolha para a trama

Nesta terça-feira (10), a atriz Anna Rita Cerqueira havia criticado a nota que divulgou a escalação de Jade Picon para a trama da TV Globo.

“Se aventurar no teatro... Na minha época, isso significava anos de estudo e panfletar para encher o teatro e receber, por fim de semana, às vezes o que não pagava nem a ida e volta para o teatro. Meus dez anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia”, disse a atriz.

Além de Anna Rita, as atrizes globais Nina Tomsic e Ana Hikari também criticaram a escalação da influenciadora digital e ex-BBB para a ‘A Travessia’.

Em suas redes sociais, Jade Picon debochou das críticas que recebeu na internet, dublando um trecho de uma música da banda Lagum, que diz: “Vê se não é um lindo dia para ofender alguém, principalmente se alguém sou eu”.