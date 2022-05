Atrizes criticam Jade Picon por sua escalação em novela da Globo: “Meus anos de curso de teatro se encontram de luto”

Nesta terça-feira (10), a atriz Anna Rita Cerqueira compartilhou um trecho de uma matéria na qual afirmava a escalação de Jade Picon para uma novela da Globo. A nota dizia que Jade teria vontade de se aventurar no teatro e aprender, apesar de nunca ter estudado atuação ou ter trabalhado em uma novela.

“Se aventurar no teatro... Na minha época, isso significava anos de estudo e panfletar para encher o teatro e receber, por fim de semana, às vezes o que não pagava nem a ida e volta para o teatro. Meus dez anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia”, disse a atriz.

A reação de outras artistas

Outras atrizes também não gostaram da escalação de Jade Picon para a trama de ‘A Travessia’, próxima novela global de Gloria Perez. De acordo com o colunista Lucas Pasin do Splash, a influenciadora digital e ex-BBB agradou bastante a autora da novela.

Além de Anna Rita Cerqueira, Nina Tomsic, intérprete de Ingrid em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, detonou a confirmação de Jade Picon para a novela

“Duvido aguentar um dia. Nossa profissão é ‘pra’ gente qualificada. Não tem glamour, não é fácil e não é qualquer um que faz. Isso é no mínimo um desestímulo para tantas pessoas da profissão que batalham há anos por uma oportunidade nesse mercado de trabalho bizarro”, disse Nina em seus stories no Instagram.

Nina Tomsic, atriz da novela das sete e ‘As Five’ da Globo, também deixou sua consideração sobre o ocorrido. “Nossa profissão não é brincadeira. Não tem glamour. Não é moleza. A gente estuda pra c*r*lho pra ‘tá’ aqui”, disse.

Jade Picon zomba de críticas após rumores de sua escalação para novela

Ao receber críticas sobre sua possível escalação para interpretar personagem de ‘A Travessia’, a ex-BBB e influencer Jade Picon zombou da situação em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira (11), a influenciadora digital soltou um vídeo em seus stories do Instagram no qual ironiza as críticas recebidas. Jade dublou uma música da banda Lagum chamada ‘Olha’, com o seguinte trecho: “Vê se não é um lindo dia para ofender alguém, principalmente se alguém sou eu”.