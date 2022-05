Yasmin Brunet afirma que sistema oculta a existência de alienígenas: “Escondem muita coisa”

Nesta terça-feira (10) a atriz e modelo Yasmin Brunet, de 33 anos, abriu a caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram para falar sobre “espiritualidade”.

Ao lado da palavra “espiritualidade”, a modelo colocou um emoji que representa o “olho grego”. Ao ser questionada por seguidor sobre o significado, Yasmin respondeu o seguinte:

“Olho grego é um talismã que, segundo os crentes, afasta a inveja e o mau-olhado. É também conhecido como um símbolo da sorte e, para quem acredita, funciona contra energias negativas”, explicou ela. “O olho também pode simbolizar o olhar de Deus que ilumina e protege as pessoas, além de transmitir paz.

Existência de ETs

Um de seus seguidores tocou no assunto sobre extraterrestres. Ele faz a seguinte pergunta a Yasmin: “Governos nos escondem a verdade sobre ETs. O que você acha disso?”. A modelo concordou com a afirmação, além de ressaltar a ideia de que informações como estas são ocultadas pelo sistema.

“Claro. Imagina o pânico e caos em massa que teríamos. A maioria das pessoas não estaria pronta para essa informação. Não só isso, escondem muita coisa”, escreveu a modelo em resposta.

Reação na internet

Ao virar notícia em uma página de fofocas no Instagram, os internautas dividiram suas opiniões em relação à fala de Yasmin Brunet.

“Concordo, não é loucura, basta procurar documentários, livros, uma reportagem do ‘Fantástico’ onde 5 caças brasileiros perseguem objetos que logo depois somem em uma velocidade INCRÍVEL, eles existem gente”, concordou um dos internautas.

Alguns usuários da rede acharam “loucura” linhas de raciocínio como as da modelo. A internet ficou bem dividida.

Outra declaração polêmica feita pela modelo foi quando ocorreu o incidente no show do artista norte-americano Travis Scott, que deixou 300 pessoas feridas em novembro de 2021. Yasmin pediu para que seus seguidores tomassem cuidado com o tipo de música que escutam, além de falar sobre as mortes não terem ocorrido por acaso.