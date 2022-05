Paulo André teria recusado presente de Maíra Cardi, segundo programa de TV

O atleta Paulo André Camilo, segundo colocado no “Big Brother Brasil” 2022, teria recusado um presente da influenciadora fitness Maíra Cardi para seu filho.

A informação foi veiculada pelo jornalista Matheus Baldi, que faz parte da bancada do programa de TV “A Tarde é Sua”, da RedeTV!

Durante o reality show, Maíra havia dito que recompensaria a família do atleta pelo apoio que ele dava ao seu marido, o ator Arthur Aguiar, após a volta do paredão falso. Ela havia comunicado o desejo antes mesmo do fim do programa.

Contudo, segundo Baldi, Paulo André teria chegado a um acordo com Thays Andreata, mãe do bebê de oito meses, para recusar o presente.

Isso porque ele entendeu que não precisava mais do presente, já que conquistou uma série de contratos publicitários depois do BBB.

O assunto não pegou bem entre os fãs do casal. A hashtag “PA ingrato” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (11).

“Só ficou na casa devido Arthur ter imunizado ele duas vezes e a padaria ajudou ele em todos paredões, se não, teria saído como planta”, comentou um fã do casal.

Por outro lado, teve quem defendesse a atitude de Paulo André. “Quando eu li ‘PA ingrato’ eu achei que ele tinha, sei lá, chutado pobres, abandonado a Globo, negado pensão pro filho dele, algo realmente importante”, escreveu outro.

Vitória no BBB 22

Arthur foi o grande campeão do BBB22. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

No início do mês, ele fez uma festa de confraternização para a equipe que cuidou de suas redes sociais durante o reality show. “Ninguém é de São Paulo, a gente mandou trazer todo mundo e preparou uma confraternização linda”, disse o ator.

Leia também: Este é o local onde a série ‘Bem-Vindos ao Éden’ foi filmada