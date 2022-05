Após disputa por herança, filha de Gugu nega briga com o irmão: ‘Relação muito boa’

Gêmeas Marina e Sofia ao lado do pai, Gugu Liberato

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina Liberato, de 18 anos, falou nas redes sociais sobre a relação que tem com o irmão, João Augusto Liberato, 20. Ela foi questionada por um seguidor se eles estão brigados, já que a família teve atritos por causa da disputa da herança deixada pelo apresentador.

Em um jogo de “verdade e mentira”, na noite de quarta-feira (11), um seguidor perguntou a Marina se ela e o irmão estão brigados. Ela respondeu: “Mentira! Temos uma relação muito boa!”, disse. Em seguida, ela respondeu a outra pergunta esclarecendo que eles não moram juntos: “Ele está morando perto da faculdade dele!”, contou.

Filha de Gugu Liberato, Marina nega briga com o irmão, João Augusto (Reprodução/Instagram)

Gugu morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, após um acidente doméstico na casa dele, nos Estados Unidos. Logo depois, a disputa pela herança estimada em R$ 1 bilhão começou.

Na época, Marina se posicionou contra a tia, Aparecida Liberato, que é quem controla o dinheiro deixado pelo apresentador, dizendo que recebia valores baixos se comparado a outros membros da família, como o irmão, por exemplo.

Filha de Gugu Liberato diz que tem boa relação com o irmão, João Augusto, mas que não moram juntos (Reprodução/Instagram)

Marina viralizou no ano passado ao aparecer em um vídeo reclamando que não podia comprar o Porsche dos seus sonhos, já que a tia não aceitou aumentar sua mesada.

“Eu pedi para minha tia um Porsche que eu sempre sonhei em ter. Ela disse que falou com a promotora e que a mesma disse que eu não poderia ter esse carro porque era muito de luxo para uma criança de 17 anos. E eu não poderia ter também porque era muito caro”, afirmou a jovem, na época.

“Eu achei muito estranho e procurei um carro mais barato. No final, eu acabei comprando um carro pela metade do preço do que aquele que eu queria”, lamentou Marina.

João acabou defendo a tia e, na época, chegou a deixar de seguir a irmã nas redes sociais. No entanto, em novembro do ano passado, Marina já havia dito que ela e o irmão não estavam brigados. “A gente não está brigado e falei com ele hoje”, garantiu a jovem também em postagem nas redes sociais.

