Ex-funcionária detona Shakira e revela: “Você não pode olhar para ela”

Para muitos, é um sonho trabalhar com famosos, principalmente pela experiência que esta situação traz. Mas, será que o mesmo acontece com todos? Para quem está curioso sobre este questionamento, Cristina Cárdenas, que trabalhou como coordenadora de figuração, revelou que não teve boas experiências em trabalhos com a cantora Shakira.

Em entrevista ao América TV, Cárdenas trouxe detalhes sobre as rotinas de gravações e exigências feitas pela cantora colombiana. Vejamos a seguir mais informações e quais foram as declarações.

Durante sua conversa, Cristina disse que chegou a trabalhar em 3 oportunidades com Shakira e ressaltou que “ninguém quer ir gravar com ela”.

“Você não pode olhar para Shakira, se você tirar o celular não pode tirar fotos dela, não pode falar com ela, não pode se dirigir a ela, é estritamente proibido”, completou a ex-funcionária.

Ela desespera a todas as pessoas

Esta foi a declaração de Cristina sobre as exigências e ideias da artista colombiana, acrescentando que as gravações eram “eternas”. “Ela é mandona. Um spot da Shakira, que pode durar quatro horas para as fotos, leva dezessete. É que o produtor, os diretores, todos estão desesperados”, disse.

Ninguém pode ofuscá-la

Cárdenas também contou que Shakira é totalmente estratégica e caso note alguém que pode ofuscá-la de alguma forma em sua produção, ela retira a pessoa imediatamente.

“Se há um que se destaca mais, ela o retira da filmagem. Ela diz: ‘Você não, você fora, apontando assim com o dedo”

Por fim, a ex-funcionária da cantora disse que: “é impossível trabalhar com ela, ninguém quer ir filmar com a Shakira. A figuração (os figurantes) é tomada pelo desgosto, a equipe se desesperada”, comentou.

(Com Metro Puerto Rico).

