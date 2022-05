Campeão do BBB22, Arthur Aguiar decide se afastar das redes sociais; entenda o motivo

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, vai se afastar das redes sociais. Em uma postagem no Instagram, ele explicou que precisa dar um tempo para curtir um descanso ao lado da família e se preparar para os próximos compromissos profissionais: ‘Esvaziar minha cabeça’.

“Vou ficar uns dias off. Não tem outra maneira de eu começar esse post a não ser agradecendo muito a cada um de vocês que torceram imensamente por mim durante todo o programa. O que vocês fizeram foi surreal, eu nunca vou esquecer. Eu estou muito grato a tudo que vem acontecendo na minha vida e todo o carinho que eu venho recebendo desde que eu saí da casa. Só que eu preciso de uns dias off de tudo pra esvaziar a minha cabeça, recarregar as energias para compor e produzir músicas novas pra vocês e voltar com força total”, escreveu ele.

“Ficarei alguns dias ausente daqui pra que eu possa ficar 100% com a minha família e aproveitar o máximo do meu tempo com eles. Isso vai ser fundamental pra que eu possa voltar com tudo e entregar o meu melhor pra vocês”, ressaltou.

Ele também aproveitou para se declarar à esposa, Maíra Cardi: “Antes de terminar, eu preciso agradecer muito a essa mulher, essa leoa que me defendeu com unhas e dentes aqui fora enquanto eu estava na casa e que por muitos momentos preferiu se machucar do que deixarem me machucar. Ela largou todas as coisas dela pra cuidar de mim, das minhas coisas e que agora são nossas. Amor, o que você fez por mim eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que nenhuma outra pessoa teria feito. Esse título de campeão do BBB 22 é nosso!”, afirmou.

Recentemente, Maíra Cardi, já havia avisado aos fãs que também vai se afastar por um tempo não determinado das redes sociais.

“Preciso de um tempo daqui. Na verdade só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho. Nesses quatro meses, desde o comecinho do ano até agora, vivi intensamente, especialmente o Big Brother. Mergulhei e o quanto passei. Não foi fácil, a minha filha ficou internada duas vezes, uma delas ficou na UTI. Foi uma luta brava. Se não fosse Deus, não sei como seria”, contou ela no seu Instagram.

Entre os novos projetos do ator e cantor, que já atingiu a marca de 14 milhões de seguidores no Instagram, está o lançamento da turnê “Arthur Aguiar – Forte como nunca”, que vai acontecer em São Paulo, no Vila JK. Além disso, no próximo dia 24, ele deve participar da gravação de um projeto que envolve a parceria com nomes como Matheus & Kauan, Matheus Fernandes e Sorriso Maroto.

Vitória do BBB22

Arthur foi o grande campeão do BBB22. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

No último dia 4, ele fez uma festa de confraternização para a equipe que cuidou de suas redes sociais durante o reality show. “Ninguém é de São Paulo, a gente mandou trazer todo mundo e preparou uma confraternização linda”, disse o ator.