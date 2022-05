Após marido ganhar o BBB22, Maíra Cardi diz que dará um tempo das redes sociais

A coach Maíra Cardi publicou uma série de vídeos no seu Instagram para anunciar que vai se afastar um pouco das redes sociais. Esposa de Arthur Aguiar, o campeão do BBB22, ela disse que está cansada após meses intensos de confinamento do marido e agora precisa dar um tempo. “Preciso recarregar as minhas energias com Deus”, disse ela.

As postagens foram feitas nos stories da página dela. Além de citar o período em que o marido estava no reality show, ela também desabafou sobre a tensão vivida com a internação da filha Sophia em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Preciso de um tempo daqui. Na verdade só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho. Nesses quatro meses, desde o comecinho do ano até agora, vivi intensamente, especialmente o Big Brother. Mergulhei e o quanto passei. Não foi fácil, a minha filha ficou internada duas vezes, uma delas ficou na UTI. Foi uma luta brava. Se não fosse Deus, não sei como seria”, contou.

Ela destacou que precisa da pausa para focar no bem-estar da família. “Preciso recarregar as minhas energias com Deus, para mim, para minha filha, para todo mundo. Antes disso eu precisava encerrar um ciclo muito importante na nossa vida que é agradecer. Tudo o que tenho, sou muito grata sempre”, disse a coach.

Maíra continuou o desabafo, mas garantiu que em breve deve retomar as atividades nas redes sociais. “Com certeza voltarei renovada, cheia de novidades, de energia. Gente feliz faz gente feliz, e gente infeliz faz gente infeliz. A gente dá o que tem. Preciso me encontrar, me regenerar para que possa dar o melhor para vocês”, concluiu.

Vitória do BBB22

O marido de Maíra, Arthur, foi o grande campeão do BBB22. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Na última quarta-feira (4), ele fez uma festa de confraternização para a equipe que cuidou de suas redes sociais durante o reality show. “Ninguém é de São Paulo, a gente mandou trazer todo mundo e preparou uma confraternização linda”, disse o ator.

