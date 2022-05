Antes em Florianópolis, ‘Soltos em Salvador’ ganha nova temporada pelo Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video anunciou, nesta sexta-feira (6), a troca de cenário para a próxima edição do reality show “Soltos”.

Antes em Florianópolis, dessa vez as aventuras dos solteiros acontecerão na capital baiana, Salvador. Serão nove episódios - sete a menos que as temporadas anteriores - com 45 minutos de duração cada.

“Estamos super animados em anunciar ‘Soltos em Salvador’, parte da bem-sucedida franquia do reality show brasileiro Original Amazon. Com uma nova cidade vêm novas aventuras, festas, romance, momentos loucos e divertidos para um grupo de amigos em umas férias inesquecíveis”, disse a head de Conteúdo Brasileiro do Amazon Studios, Malu Miranda.

O gerente do bar em Florianópolis, Ricardo, abriu um negócio em Salvador e fará parte da nova temporada, com a ajuda de um grupo de amigos.

Ainda não há previsão de estreia para a nova temporada de “Soltos em Salvador”. Assista ao trailer da segunda temporada, ainda em Florianópolis:

Estreias do Amazon Prime Video em maio

Dentre as produções originais, destaque para a nova série “Night Sky”. A história acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo, mas logo percebem que a câmara é mais do que um simples portal.

Outra série que se sobressai entre as novidades é a terceira temporada de “Chapolin Colorado”, famoso seriado mexicano popularizado pelo SBT. Na mesma onde, a plataforma também adicionou a sétima temporada da animação de “Chaves”.

Vale destacar também as três temporadas completas de “Hannibal”, a trilogia completa de “O Poderoso Chefão” e quatro filmes da franquia “LEGO”, baseados nos universos de super-heróis e de “Jurassic World”.

