‘Sem Limites’, série com Rodrigo Santoro, ganha primeiro teaser

O Amazon Prime Video divulgou, nesta quinta-feira (5), o primeiro teaser da série “Sem Limites”. O elenco conta com o ator brasileiro Rodrigo Santoro, no papel de Fernão de Magalhães, importante navegador português.

A série conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída, liderada por Magalhães. O ano é 1519 e 239 marinheiros partem da Espanha em direção ao oeste.

A ideia é encontrar um novo caminho para as “ilhas das especiarias”, mas três anos depois, apenas 18 marinheiros retornam no único navio que resistiu à viagem - e Juan Sebastián Elcano (Álvaro Monte) como capitão.

O grupo percorreu 14.460 léguas, completando a circunavegação do mundo. Sem querer, eles mudam a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda.

Além de Santoro e Monte, estão também no elenco Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón e Bárbara Goenaga. A direção da série é de Simon West, mesmo diretor de “Lara Croft: Tomb Raider”.

“Sem Limites” chega ao streaming no mesmo ano com a celebração do 500º aniversário da expedição de Fernão de Magalhães. Ainda não há data de estreia definida, mas a previsão é que seja liberada ainda este ano.

Assista ao teaser:

Estreias do Amazon Prime Video em maio

Dentre as produções originais, destaque para a nova série “Night Sky”. A história acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo, mas logo percebem que a câmara é mais do que um simples portal.

Outra série que se sobressai entre as novidades é a terceira temporada de “Chapolin Colorado”, famoso seriado mexicano popularizado pelo SBT. Na mesma onde, a plataforma também adicionou a sétima temporada da animação de “Chaves”.

Vale destacar também as três temporadas completas de “Hannibal”, a trilogia completa de “O Poderoso Chefão” e quatro filmes da franquia “LEGO”, baseados nos universos de super-heróis e de “Jurassic World”.

