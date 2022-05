Treta? Gusttavo Lima deixa de seguir irmãs Simone e Simaria no Instagram

O cantor Gusttavo Lima parou de seguir as cantoras Simone e Simaria no Instagram. Ao menos foi o que apontou um fã de Simone Mendes, durante uma dinâmica da artista em seus stories.

A artista havia aberto uma “caixa de perguntas” para os fãs responderem, no início desta semana. Um deles questionou o motivo para Gusttavo ter deixado de segui-las. “Sei não. Só sei que amo ele e sou muito fã”, escreveu Simone, como resposta.

Os seguidores das “coleguinhas” parecem observar bastante o dia a dia da dupla: recentemente, eles questionaram Simone sobre um possível distanciamento das duas, conforme observaram nas redes sociais.

“Simaria tem a vida dela, e eu, a minha! Nos falamos quase todos os dias. Amo minha princesona. Vou já ligar de novo”, respondeu, bem humorada.

Gusttavo Lima não chegou a comentar o assunto nas rede sociais. O cantor está em turnê pelo Sul e Sudeste do país neste início do mês de maio e vem postando diversos stories dos shows.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

