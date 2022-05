Vídeo mostra Erick Jacquin cobrando os cozinheiros do ‘MasterChef Brasil’

Desde a primeira temporada do “MasterChef Brasil”, o chef Erick Jacquin é um dos mais exigentes com os cozinheiros amadores que competem no reality show da Band e, recentemente, um vídeo deixou claro como ele vai se comportar na 9ª edição do programa de gastronomia.

No vídeo, postado no perfil oficial do programa, o chef francês disse que vai pegar pesado com os cozinheiros amadores: “Acho que eu vou ser mais duro, mais difícil, mais exigente e vou dar mais bronca. Eu vou apodrecer a vida dos competidores”, começou o famoso.

Erick Jacquin dá bronca no "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Em seguida, ele disse que os participantes do “MasterChef Brasil 9″ devem estar preparados, já que outras edições já foram ao ar e, por isso, todos sabem o que é pedido pelos jurados ao longo da temporada do reality show gastronômico.

“Eu espero que eles estejam preparados e que queiram aprender. Tem todo o tempo para aprender e se preparar. Quem quer fazer o ‘MasterChef’ hoje, deve saber onde vai. Ele sabe, ele conhece, ele assistiu e já viu. Então, o cara que vem aqui só para brincar vai sair fora rápido”, enfatizou Erick Jacquin.

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça são os jurados do "MasterChef Brasil" de 2022 (Reprodução)

No vídeo, o queridinho dos fãs do “MasterChef Brasil” falou ainda sobre a nova casa do programa, que deixou os estúdios da Band, no Morumbi, e começou a ser gravado nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo: “Vai ser muito diferente, o estúdio é novo. Tudo vai renascer um pouco e todo mundo vai ter a oportunidade de poder se divertir conosco, cozinhar e aprender”.

Por fim, Jacquin convoca todos para assistir a nova temporada do programa: “Bom, quem gosta de comer e cozinhar, o ‘MasterChef’ será maravilhoso”.

Apresentado por Ana Paula Padrão, o “MasterChef Brasil” estreia na terça-feira (17). Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça seguem sendo os jurados do reality show.

