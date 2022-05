Vídeo mostra Jojo Todynho sendo chamada de louca no ‘Power Couple Brasil’

Jojo Todynho no "Encontro com Fátima Bernardes", na Globo (Reprodução/Globo)

A funkeira Jojo Todynho foi motivo de discussão no primeiro capítulo do “Power Couple Brasil 6″, apresentado por Adriane Galisteu, na Record TV. Logo na estreia, a funkeira foi citada por dois participantes durante uma dinâmica.

Durante a divisão dos quartos para os 13 casais que estão na mansão do programa, Cartolouco decidiu citar o nome da famosa, que atualmente está na Dança dos Famosos, na Globo. Eles participaram da 12ª temporada do “A Fazenda”, outro reality da Record TV.

Em "A Fazenda 12", Jojo e Cartolouco estavam na roça ao lado de Biel e Luiza (Reprodução/Record TV)

No jogo, Gabi Augusto e Cartolouco abriram um envelope que pedia para colocar um casal de barraqueiros para dormir em uma barraca e, neste momento, o jornalista disse que Brenda Paixão e Matheus Sampaio eram os escolhidos. “Casal de barraqueiros? Vamos pôr Brenda e Matheus. Eles estavam no quarto montanha”.

Depois, Cartolouco gritou que também estava no ‘modo louco’ após ter convivido com Jojo Todynho no reality show rural: “Vivi um mês com a Jojo Todynho e agora estou louco também. É isso!”, disse ele.

LEIA TAMBÉM: ‘No Limite 6′ estreia com anônimos com sede de vitória e de olho nos cruchs

Jojo Todynho virou meme durante o reality show "A Fazenda 12" (Reprodução/Record TV)

Ao ouvir a declaração, Brenda ficou irritada e avisou para não citar o nome da funkeira: “Não fala da Jojo, palhaço”. Mas, ele retrucou: “Seus barraqueiros”. Por fim, ela ameaçou começar uma briga: “O pau vai torar já que eu sou barraqueira”.

Vale lembrar que a fama de “louca” de Jojo, dita por Cartolouco aconteceu durante a 12ª edição do reality show “A Fazenda”, quando a funkeira teve um ataque de fúria dentro da casa e acabou pegando um martelinho para golpear uma garrafa de água como forma de colocar a sua raiva para fora.

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Rodrigo Mussi inicia terapia robótica custeada pelo SUS que pode chegar a R$ 60 mil

Primeiro barraco da temporada? O clima esquentou entre os casais já na divisão de quartos! #EstreiaPowerCouple



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas do #PowerCouple: https://t.co/QmPZnUMGsI pic.twitter.com/EIyRdjGwqj — Power Couple Brasil (@powercouple) May 3, 2022

Na época, a famosa disse para alguns participantes que “o pau vai torar” e em seguida afirmou: “Botei o ódio para fora. Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, me fale. Não suporto gente falsa”.

LEIA TAMBÉM: Amor entre irmãos e amante secreta atrapalham Tenório na novela ‘Pantanal’