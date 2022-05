‘No Limite 6’ estreia com anônimos com sede de vitória e de olho nos cruchs

Participantes do "No Limite 6" enfrentam três provas no primeiro dia (Reprodução/Globo)

O “No Limite 6″ estreou mostrando que ainda é possível fazer reality show apenas com anônimos. Nesta terça-feira (03), os 24 participantes começaram batalhando em três provas de sobrevivência, sendo que uma delas foi de imunidade.

Antes dos jogos começarem, os anônimos foram divididos nas tribos Sol e Lua, que foram identificadas nas cores azul e amarela. Na Sol ficaram Ninha, Matheus, Vanderlei, Flavia

Pedro, Tiemi, Andréa, Patrícia, Clécio, Verônica, Lucas e Leonardo. Já Adriano, Dayane, Shirley, Ipojucan, Kamyla, Janaron, Bruna, Victor, Charles, Rodrigo, Roberta e Guza formaram a Lua.

No cenário paradisíaco, as equipes começaram o “No Limite 6″ buscando a sobrevivência e, logo de cara, eles duelaram para conquistar o melhor acampamento e em seguida mais comida, nessas duas a tribo Lua venceu. Já na prova de imunidade, onde eles tinham que quebrar três estátuas com cocos, que foram levados do mar para a praia, a equipe Sol venceu e não foi para o portal da eliminação.

Participantes do "No Limite 6" enfrentam prova no mar (Reprodução/Globo)

Entre uma prova e outra, os 24 participantes do reality show da Globo se conheciam melhor nos acampamentos e rolou muita conversa e xaveco. Nos poucos momentos de descanso, eles falaram abertamente sobre suas preferências sexuais e revelaram quem estava em um relacionamento sério e quem estava livre para viver um romance. Pedro, por exemplo, disse que estava de olho em Tiemi: “Tem pessoas muito bonitas e eu gostei da Tiemi, ela chama muito a atenção. Gostei muito dela, é uma menina muito bacana”.

Já Adriano, Lucas e Matheus falaram abertamente sobre a sexualidade. Adriano disse que, atualmente, ser gay era a melhor parte dele. Lucas disse que está de olho em Matheus: “Estou ali ligado no Pires, mas não sei se ele está ligado em mim. Vamos ver o que acontece nos próximos dias”. Por fim, Matheus contou aos participantes que vivia em um relacionamento aberto.

Elenco do "No Limite 6" conversa sobre relacionamento e sexualidade nos acampamentos (Reprodução/Globo)

Voltando ao jogo, no portal da eliminação, a tribo Lua precisou votar e escolher quem deveria ser o primeiro participante a deixar o “No Limite 6″ . Há quem escolheu por afinidade e também quem disse que era uma estratégia de jogo, mas Dayane foi eliminada do reality show de sobrevivência.

Ao longo das provas, ela acabou tendo algumas dificuldades em completar aquilo que era pedido por Fernando Fernandes, atual apresentador da temporada. No mar, ela precisou de ajuda da equipe e acabou dificultando a sequência de vitórias: “Fiquei estacionada lá, batendo meu bracinho. E Janaron veio e me carregou nas costas. Foi o meu salvamento na hora”, disse ela.

Dayane, da tribo Lua, é a primeira eliminada do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

No entanto, ao deixar o programa da Globo, Dayane relatou que estava feliz com a sua trajetória: “Estou muito orgulhosa, apesar do pouco tempo. Fiz tudo o que eu tive que fazer. Tenho risada frouxa para tudo, não sei se isso tenha causado certo desconforto, mas essa sou eu”.

