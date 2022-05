Amor entre irmãos e amante secreta atrapalham Tenório na novela ‘Pantanal’

Tenório (Murilo Benício) não vai esconder sua segunda família durante muito tempo. Nos próximos capítulos da novela “Pantanal”, Zuleica (Aline Borges) dá as caras e revela que é amante do fazendeiro há anos e, ainda, que tem filhos com o conservador.

Somando todos os herdeiros, Tenório será pai de três jovens. Com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ele teve Guta (Julia Dalavia) e com Zuleica (Aline Borges) ele teve Marcelo (Lucas Leto), Roberto (Cauê Campos) e Renato (Gabriel Santana).

Em "Pantanal", Aline Borges interpreta Zuleica, amante de Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

A revelação acontecerá por Guta, que não conseguirá segurar o segredo do pai, já que antes de mudar-se para o Pantanal acabou se envolvendo com Marcelo, sem saber que eles eram filhos do mesmo pai. A partir disso, ela interrompeu sua relação com o jovem, que ficou sem entender o real motivo.

Além disso, Guta decide voltar para São Paulo. Mas, ela reencontra o meio-irmão e conhece a amante de seu pai. Deste momento em diante, os ela e Marcelo começam a conviver mais, mesmo mantendo um amor mais contido, pois sabem que estão se gostando muito. Na versão de 1990, os dois viveram esse amor proibido, e ao que parece, o casal do remake também deve passar por isso.

Em "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto), Zuleica (Aline Borges), Roberto (Caue Campos) e Renato (Gabriel Santana) formam a segunda família de Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

No caminho inverso, Zuleica não suportará mais a ideia de ser amante de Tenório e decide ir com os três filhos para o Pantanal atrás do fazendeiro. Nesta viagem, Maria Bruaca e a amante ficam cara a cara e a dona de casa descobre que foi traída pelo marido durante muitos anos e, por isso, acaba mudando a maneira de viver a vida.

Ao mesmo tempo, Zuleica saberá que Guta e Marcelo se gostam e resolverá contar sua história para a enteada. Ela falará de seu relacionamento com Tenório e contará que Marcelo não é filho biológico do fazendeiro. Ao saber da notícia, Guta conta para Marcelo e eles se beijam.

