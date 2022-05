Helena Rizzo surge nos bastidores do ‘MasterChef Brasil’ e faz pedido inusitado

A chef Helena Rizzo, jurada da 9ª temporada do “MasterChef Brasil”, que estreia na terça-feira (17), aparece nos bastidores das gravações do reality show em um novo vídeo.

No post, ela está entre as maquiagens de seu camarim e convoca todos os fãs do programa da Band para levantar a hashtag com o título do reality gastronômico antes que a atração semanal comece a ir ao ar.

“Oi gente! Nós já estamos aqui nos preparando para gravar essa temporada maravilhosa 2022 do ‘MasterChef’. Eu quero saber se você aí na sua casa também está aquecendo os fogões e fazendo pratos que podem vir aqui para o programa”, disse Helena Rizzo em um vídeo curtinho, postado no Instagram oficial do “MasterChef Brasil”.

Vale lembrar que esta não é a primeira chamada feita pela chef gaúcha para a 9ª temporada do reality show da Band. Em um vídeo anterior, ela aparece pintando uma tela em branco com o logo do “MasterChef Brasil”.

Segundo a chef, o programa da Band inspira cores, texturas e sabores: “Para criar sensações que não terminam junto com o prato. A arte busca a eternidade, e a comida o agora”.

‘Masterchef’ em maio

A Band definiu a data de estreia da 9ª temporada do “MasterChef Brasil”. Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality show gastronômico entra na programação na terça-feira (17), às 22h30, após a exibição do “Faustão na Band”.

Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão nos estúdios do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

No perfil oficial do “MasterChef Brasil” no Instagram, uma foto com o logo do programa e uma barra de “loading” carregando foi colocada e surpreendeu os fãs, que comentaram sobre a volta dos jurados Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça: “Até que enfim”, “já vou colocar na agenda” e “o coração quase não aguenta”, comentaram os seguidores.

“A paixão realiza sonhos” será o slogan do reality show gastronômico em 2022, que vai reunir cozinheiros amadores, que ainda não tiveram os seus nomes revelados.

